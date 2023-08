Reacția lui Florinel Coman după ce patronul FCSB le-a cerut să se antreneze mai mult: „Coman trebuie să se antreneze. El zice că se antrenează, trebuie dublu antrenament dacă vrei”

In articol:

FCSB a deschis scorul înainte de fluierul de final al primei jumătăți printr-o execuție de la aproximativ 20 de metri sub bara tranversală a lui Ovidiu Popescu, care a bifat totodată și meciul cu numărul 200 în Superliga României. Căpitanul „roș-albaștrilor”, Darius Olaru a dublat diferența

gazdelor în minutul 68.a fost cel care a pasat decisiv în cazul ambelor faze de gol.

În finalul partidei împotriva celor de la Poli Iași, Florinel Coman a discutat despre performanța echipei din meciul ce tocmai se încheiase, dar și despre atmosfera de după eliminarea din UEFA Europa Conference League, răspunzându-i și lui Gigi Becali la solicitarea pentru lungirea sesiunilor de antrenament.

Florinel Coman: „A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării”

„Au încercat să ne surprindă pe contratac, dar am prestat un fotbal bun, am avut ocazii. Un joc bun făcut de mine, e important că am avut realizări.

A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării, dar este bine că am reușit să ne mobilizăm. (n.r.- despre cele cinci victorii consecutive din campionat) Înseamnă că suntem o echipă bună, o echipă omogenă, care își dorește să câștige fiecare meci și reușește” , a declarat Florinel Coman după partida de pe Arena Națională.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: CTP, după moartea academicianului Bălăceanu-Stolnici: ”Unul dintre cei mai vomitivi turnători din istoria Securității”- stirileprotv.ro

Când a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre declarația lui Gigi Becali, care le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult, Florinel Coman a oftat și și-a luat la revedere, nedorind să comenteze pe baza acestui aspect, lăsând loc de interpretări.

Citește și: Adversară puternică pentru Sepsi! Norvegienii i-au provocat coșmaruri lui Mourinho

Florinel Coman celebrând alături de unicul marcator, Andrea Compagno, după victoria împotriva celor de la CFR Cluj. [Sursa foto: Facebook FCSB]

Citește și: Thibaut Courtois s-a operat! Când va începe portarul celor de la Real Madrid procesul de recuperare

Citeste si: „A stat 8 nopți pe holurile spitalului din Italia, s-a luptat cu sistemul medical. A plâns mult.” Valentin Sanfira, detalii neștiute despre ce a pățit Codruța Filip, cât timp el era în spital- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: "Numai tu rămăseseși să nu iți lungești fața!" Adelina Pestrițu, răspuns acid după mesajul primit de la o internaută- radioimpuls.ro

Ce dorințe are Gigi Becali de la jucătorii săi

„Coman trebuie să se antreneze. El zice că se antrenează, trebuie dublu antrenament dacă vrei. Ăia la 14-15 ani când îl văd pe unul că e talent. Imediat doctor, nutriționist, maseur. La noi, cum avem puțin talent la 17 ani, hai tatuaj, hai și aici tatuaj, acolo tatuaj”, a declarat Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.

UTA Arad – FCSB

În etapa următoare, luni, 28 august, formația dirijată de Elias Charalambous o va înfrunta pe UTA Arad într-un meci în deplasare pe arena „Francisc Neuman”. Bătrâna Doamnă se clasează pe locul 14, după o performanță modestă, doar 4 puncte în cele 5 etape disputate. Mai apoi, „roș-albaștrii”vor avea parte de o partidă cel puțin dificilă pe teren propriu cu formația de pe locul secund, Universitatea Craiova.

Vicecampioana este singura echipă cu punctaj maxim din Superligă, și, chiar dacă are o partidă în minus disputată datorită meciurilor din UEFA Europa Conference League, ocupă prima poziție în clasament, la un punct distanță de locul doi, Universitatea Craiova.