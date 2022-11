Reacția lui George Burcea după lansarea serialului Wednesday. De ce a rămas dezamăgit, după ce a văzut toate episoadele

In articol:

George Burcea este unul dintre actorii cunoscuți din România. Acesta a interpretat mai multe roluri în diferite producții cinematografice. Bărbatul a fost soțul unei cunoscute și îndrăgite artiste din industria muzicală alături de care are două fiice, dar de care a divorțat acum ceva timp.

În momentul actual, actorul trăiește o poveste de dragoste cu prezentatoarea TV Viviana Sposub. Cei doi au demonstrat tuturor că se iubesc foarte mult, chiar dacă la începutul relației oamenii nu credeau că va dura foarte mult.

George Burcea dezamăgit de serialul Wednesday

Videoclipul postat de actor

Pe data de 23 noiembrie a acestui an a avut loc premierea noului serial al momentului, Wednesday, care se bucură de un real succes. Serialul este inspirat de o altă producție fenomen, Familia Addams, și este regizat de către Tim Burton. Printre actorii peliculei se numără și George Burcea care îl interpretează pe valetul Lurch.

La o săptămână de când serialul a apărut pe ecrane, actorul român se arată dezamăgit de faptul că personajul său nu apare în așa multe cadre pe cât se aștepta.

Acesta a postat în mediul online un videoclip în care apărea îmbrăcat ca Lurch, în timp ce cu lacrimi în ochi este închis într-o celulă.

„Așa te simți când Tim Burton îți dă doar o mică din spectacol”, a postat George Burcea pe TikTok.

Fanii au remarcat puținele apariții ale actorului

Se pare că nu doar actorul este dezamăgit de puținele moment cu personajul său din serial. Mulți dintre fanii acestuia au remarcat numărul foarte mic de cadre în care George Burcea apare și nu au ezitat să comenteze pe baza acestui lucru.

La unul dintre filmulețele postate de actor în mediul online mai mulți internauți au postat comentarii precum „Scuze, am clipit și nu te-am văzut în serial”; „Am văzut filmul, dar pe el nici nu l-am văzut”; „Trist e că am terminat serialul acum 3 zile și am aflat ieri cine e șoferul din serial”.