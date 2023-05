Reacția lui Gică Hagi, după ce finul Gigi Becali a declarat că „ar fi o ipocrizie” să îl felicite pentru titlu: „Nu e nicio problemă, mergem înainte”

In articol:

Farul Constanța a devenit campioana României duminică seara, 21 mai, după ce a învins-o pe FCSB, scor 3-2, în penultima etapă a play-off-ului SuperLigii.

Cum a reacționat Gică Hagi, după ce finul Gigi Becali a declarat că nu îl va felicita pentru victorie

Deși Gică Hagi îi este naș lui Gigi Becali, patronul FCSB-ul a anunțat că nu îl va felicita pe Hagi pentru victorie. Iată reacția „Regelui” la auzul acestei declarații!

Farul Constanța și-a atins obiectivul duminică seară, 21 mai, devenind campioana României, după ce a învins-o pe FCSB, scor 3-2, în penultima etapă a play-off-ului SuperLigii. Dezamăgit de rezultatul nefavorabil pentru echipa sa, Gigi Becali a declarat a doua zi după meci că nu are de gând să îl felicite pe Hagi pentru titlul de campion, deși îi este naș. Reacția „Regelui” după această declarație a venit imediat: „Nu e nicio problemă, poate o să vorbim zilele următoare. Fiecare interpretează cum vrea, mergem înainte.”, au fost cuvintele lui Gică Hagi, citează digisport.ro.

„E prea mult să stai să feliciți. Ar fi o ipocrizie, o falsitate. Cum adică? Îl feliciți pe ăla care câștigă războiul? Eu nu sunt un fals, eu fac numai ceea ce simt. De exemplu când l-am văzut pe Gică la 2-0 îmi părea rău. Altă dată nu era așa. Faptul că am pierdut și e Hagi campion am zis 'lasă, domne', până la urmă e nașul meu, prietenul meu din copilărie. El în asta și-a pus totul. Viața lui e fotbalul. Mie mi-a dat destule Dumnezeu.”, a declarat Gigi Becali după ce Farul a fost declarată campioana României.

Gigi Becali [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Scene emoționante la Farul Constanța! Ce a făcut Gică Hagi pentru soția lui imediat după meciul în care a devenit campion al României! ”E lângă mine”

Citeste si: Motivul pentru care Bobby Păunescu îl susține Donald Trump: „În România să existe o democrație așa cum au gândit-o părinții statului american”- kanald.ro

Citeste si: Cameră video ascunsă la duș, într-o casă închiriată printr-o celebră platformă. O femeie a făcut teribila descoperire- stirileprotv.ro

Ce a spus Gică Hagi la conferința de presă de după meci! „Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament”

„Totul se poate doar dacă îți propui. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Toți constănțenii așteptau momentul acesta de când s-au născut. Important era să câștigăm, să fim cei mai buni.

Cum e motto-ul meu: 'M-am născut să câștig, nu să exist'. Asta le-am transmis jucătorilor înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi.

Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine. Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Citește și: Mama lui Cristiano Ronaldo, decizie de ultim moment! Ce a spus după ce a fost acuzată că face ”vrăjitorii” pentru a-l despărți pe fiul ei de Georgina. ”Numele meu nu va fi târât niciodată în mizerie”

Citeste si: „Din păcate, s-a stins.” Marcela Fota trece prin momente grele după ce un membru al familiei s-a stins din viață- kfetele.ro

Citeste si: LIVE TEXT- Grevă profesori, 23 mai 2023: Elevii nu merg la școală nici marți. Ce se întâmplă cu examenele naționale? Ministrul Educației face precizări în ceea ce privește legile educației- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, adevarul despre relatia cu Jador! Cantareata a facut dezvaluiri in premiera- radioimpuls.ro

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curăța vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat. Eu chiar sunt conectat. Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă.”, au fost cuvintele lui Gică Hagi la conferința de presă.

Sursa: digisport.ro