Reacția lui Liviu Dragnea după ce a citit mesajele dintre Irina Tănase și presupusul amant: „Este sub demnitatea mea de bărbat, de om cu educație, de om politic”

Toți ochii sunt ațintiți asupra lui Liviu Dragnea, la fel ca în zilele în care acesta era liderul Partidului Social Democrat, doar că de această dacă nu cariera sa politică este în prim-plan, ci viața privată. În spațiul public circulă de o bucată de timp informații potrivit cărora mult mai tânăra lui soție, Irina Tănase, ar juca la două capete! Gurile rele spun că aceasta ar avea un amant,

cu care face tot ce-i stă în putință să se vadă.

În urmă cu doar o zi, la iveală a ieșit și un schimb de mesaje fierbinți dintre blondină și cel de-al doilea bărbat din viața ei. Stenogramele au ajuns și sub ochii lui Liviu Dragnea, care a oferit în urmă cu puțin timp și prima reacție. Iată ce spune fostul lider PSD despre scandalul care a izbucnit în căsnicia sa!

Liviu Dragnea și Irina Tănase [Sursa foto: Captură video ]

Cum comentează Liviu Dragnea informațiile apărute despre Irina Tănase și presupusul ei amant

În urmă cu doar o zi, în spațiul public a apărut o parte dintr-o conversație pe care soția politicianului ar fi avut-o cu cel cu care l-ar trăda în dragoste pe soțul ei. Cei doi erau extrem de apropiați și foarte expliciți atunci când discutau despre partidele de amor pe care le aveau.

Acest schimb de mesaje a ajuns și la Liviu Dragnea, care a oferit și prima reacție. Fostul lider PSD nu vrea să-și spele rufele în public și nu vrea să-și dea cu părerea despre informațiile apărute în presă.

„Păi de ce trebuie să comentez eu? Poate să apară orice, am spus-o și aseară: eu când iau decizii, le iau asumat, le iau ca să fie mai bine, atât mie, cât și celorlalți implicați, și mă țin de ele. Eu nu îmi discut viața privată și nu îmi spăl rufele în public în modul ăsta. Nu am făcut-o niciodată, credeți-mă. Și nu am mare respect, în general, pentru oamenii care fac așa ceva. Nu îmi stă în caracter.

Orice ar mai apărea, reacția mea va fi tot asta: sunt un om cu educație, am respect pentru viața privată a oamenilor și nu o să mă vedeți pe mine vreodată punându-mi mâinile în șold și comentând relațiile nimănui. Implicit, nici pe ale mele.

Din punctul ăsta de vedere, poate să apară un serial întreg, eu nu intru în acest joc pentru că este sub demnitatea mea de bărbat, de om cu educație, de om politic”, a declarat Liviu Dragnea pentru .