Informații rușinoase au ieșit la iveală despre Bianca Comănici de la Puterea Dragostei. După fanii au împânzit rețelele de socializare cu imagini cu Bianca făcând videochat, pe internet au început să circule și câteva video-uri porno, cu tânăra în rolul principal. Un astfel de filmuleț a ajuns și la Nelson Mondialu' care și-a pus mâinile în cap și a început să spună „Tatăl Nostru” când a văzut de ce este în stare fosta iubită a fiului său.

Nelson a avut o stare de șoc când a văzut imaginile și a strigat-o pe soția lui, Liana, de mai multe ori, dar femeia nu a vrut să apară în fața camerelor de luat vederi.

„Liană, vino aici! Îi dă m***. Să mor de vă mint. Vă amintiți când a zis în emisiune <eu când îl sărut pe Livian mă uit în ochii lui> am zis către Liana <Liană, asta a dat semnale când îl *** pe unul se uită în ochii lui. Așa face acuma. Se uită în ochii lui.”, a spus Nelson, explicând imaginile pe care le-a văzut.

Nelson Mondialu s-a scandalizat atât de tare încât a ținut morțiș să îi trimită imaginile și lui Livian pentru a vedea trecutul rușinos al Biancăi Comănici.

„Lobo, îți trimit acum un clip”, a spus Nelson, în timp ce îi trimitea videoclipul fiului său, apoi s-a pus în genunchi și a început să se roage.

„Îți mulțumesc, Doamne, cine a postat clipulețele, dă-i sănătate și fericire la tot neamul. Toate lingurile și firculițele le arunc, m-o spurcat!”, a mai spus Nelson în fața camerelor de luat vederi.

Mai mult, tatăl lui Livian s-a convins că are dreptate în legătură cu tot ce a spus despre iubita fiului său, deși inițial credea că imaginile sunt trucate. Când au apărut imaginile cu Binca făcând videochat, Nelson Mondialu a făcut un vlog în care a explicat scandalizat peste măsură că Bianca nu ar ar face niciodată așa ceva și că acele imagini sunt ediate de cineva care vrea să facă rău relației lor. Astăzi, însă, după ce a văzut imaginile porno, tatăl lui Livian s-a convins că instinctul de tată nu l-a înșelat.

„Eu am zis. Nu degeaba am luat foc. Eu am cunoscut ce e. Doamne ferește și apără.”, a mai sps Nelson Mondialu în videoclipul postat pe Youtube.