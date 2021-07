Reacția lui Nicușor Dan, după ce un tânăr a fost mușcat de șobolan în Capitală: ”Nu putem să-i controlăm în totalitate”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei [Sursa foto: MediaFax Foto] 15:21, iul 29, 2021 Autor: Elena Popescu

Reacția lui Nicușor Dan, după ce un tânăr a fost mușcat de șobolan în Capitală, în cursul zilei de ieri. Vezi ce a declarat primarul general al Capitalei.

Reacția lui Nicușor Dan, după ce un tânăr a fost mușcat de șobolan în Capitală

Nicușor Dan a făcut primele declarații, după ce un tânăr a fost mușcat de șobolan chiar în centrul Bucureștiului.

Primarul general al Capitalei susține că deratizarea se conform planului de acțiune votat de Consiliul General al Municipiului București.

”La dezinsecţie suntem la al cincilea tratament împotriva insectelor, în special a ţânţarilor. În ceea ce priveşte deratizarea, suntem la capătul primului tratament pe care l-am făcut în ceea ce prevede planul de acţiune votat în CGMB, adică spaţii publice, subsoluri de blocuri, subsoluri de instituţii, spitale, şcoli şi parcuri ale municipalităţii. Am avut şi o conjuctură nefericită cu gunoaie pe stradă luni de zile... Aici suntem”, a spus primarul general al Capitalei.

Totodată, în opinia actualului primar, nu există o creștere semnificativă a numărului de rozătoare în Capitală.

”În opinia mea, nu există o creştere a numărului de rozătoare semnificativă faţă de anii precedenţi. Motivul pentru care fenomenul acesta, înainte să avem o informaţie exhaustivă a locurilor în care putem să îi găsim nu putem să-i controlăm în totalitate. Noi nu ştim în momentul de faţă care sunt toate subsolurile de bloc. Nu ştim nici măcar care sunt proprietăţile municipalităţii, darămite să ştim care sunt clădirile abandonate din Bucureşti. Deci, pur şi simplu, această informaţie nu există. Operatorii de deratizare se duc unde ştiu ei că trebuie să meargă”, a mai spus Nicușor Dan.

Tânăr, mușcat de șobolan în centrul Bucureștiului

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost mușcat aseară de o rozătoare. Cătălin s-a trezit cu un șobolan pe picior, în fața porții locuinței sale, din zona parcului Grădina Icoanei.

Rozătoarea l-a mușcat atât de tare, deși acesta avea șosete și papuci în picioare. Tânărul a reușit să scape de șobolan abia după ce l-a prins cu mâna și l-a aruncat de pe piciorul lui.

Băiatul a ajuns la spital, unde a fost injectat cu vaccinul antitetanos și antirabic. Medicii de gardă i-au prescris tânărului mușcat de șobolan un tratament cu cinci antirabice pentru cinci săpămâni.

Mai apoi, Cătălin a mers la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, acolo unde a dorit să depună o plângere.

” S-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghișeu. Mi s-a dat o foaie, un pix și mi s-a spus să scriu ”subsemnatul...” și probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alții, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu știu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat și mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut și cum pot să rezolv cât mai repede această problemă.

Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez și avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audiență cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei.

Pe mine nu despăgubirile mă mulțumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau șobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu știu care ar fi fost situația. Șobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început și să atace...”, sunt declarațiile făcute de Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.