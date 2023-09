Reacția lui Tavi Clonda după ce a văzut surpriza pe care i-a făcut-o soția lui, cu ocazia zilei de naștere! A făcut totul public, pe internet: „Ce credeți, mă?”

In articol:

Ieri a fost motiv mare de bucurie pentru familia lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea. Artistul a împlinit frumoasa vârstă de 44 de ani, astfel că a avut parte de cele mai frumoase momente din partea celor dragi.

Bineînțeles că soția lui a fost prima persoană care i-a pregătit o surpriză frumoasă, în cea mai specială zi din an. Iată ce mărturisiri inedite a făcut cântărețul, la ceas aniversar!

Cum și-a sărbătorit Tavi Clonda ziua de naștere

Tavi Clonda a împlinit, ieri, frumoasa vârstă de 44 de ani, iar cu această ocazie cei apropiați nu au putut să nu îl surprindă în cele mai frumoase moduri. Ei bine, soția și cele două fiice ale sale au fost primele persoane care i-au făcut ziua aniversară să fie și mai specială.

Chiar în cadrul unui interviu televizat, artistul a făcut mărturisiri inedite despre surprizele pe care le-a primit din partea familiei.

Partenera lui de viață l-a surprins chiar de două ori, încă de la primele ore ale dimineții. Nici cele două fetițe ale sale nu s-au lăsat mai prejos, căci i-au dedicat un moment de-a dreptul emoționant, care a fost publicat pe rețelele de socializare.

Și dacă unii fani se gândeau că familia Clonda a terminat cu distracția, nu este deloc așa. Cântărețul a organizat în această zi o mică petrecere acasă, unde se va bucura alături de familie și prieteni apropiați.

„Gabriela m-a surprins de două ori. La 12 noaptea, după ce am venit de la Capatos, m-a așteptat după ușă, mi-a adus niște cadouri. Cele mici s-au surprins cu o dedicație, pe care am și postat-o pe Facebook. Fiecare mi-a urat din suflet, deși era dimineață. Astăzi o să fac o petrecere, am organizat o masă, cu câțiva vecini”, a declarat Tavi Clonda, în carul unei emisiuni televizate.

Tavi Clonda împreună cu Gabriela Cristea și cele două fiice ale lor [Sursa foto: Facebook]

Cum a reacționat Tavi Clonda, atunci când a văzut surpriza pregătită de soția lui

Gabriela Cristea a reușit să îl surprindă pe soțul ei cu un moment foarte emoționant, chiar atunci când nu se aștepta. În timp ce Tavi Clonda era invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Gabriela Cristea a pus toate detaliile la punct pentru ziua de naștere a soțului ei.

Ei bine, prezentatoarea TV nu i-a dat de înțeles că urmează să îi pregătească o surpriză, astfel că la miezul nopții, când artistul a ajuns acasă, acesta și-a găsit soția ascunsă după ușă. Frumoasa vedetă i-a făcut o urare partenerului ei de viață și i-a cumpărat un cadou special.

„Când vin și eu de la emisiune, că am și eu câteva emisiuni, mă așteaptă soția. Păi dacă mi-ai dat cadou (n.r. cadou de la Gabriela Cristea, un parfum). Să vă explic cum stă treaba, am avut emisiune după cum știți, și am crezut că soția doarme, mi-a dat mesaj de la mulți ani, i-am zis culcă-te, dimineață avem tot timpul să se pupăm, pentru că mâine iar se trezește de dimineață, copilul la școală. Ce credeți, mă? M-a așteptat frumusețea. Nu trebuia să mă aștepți, prințesă, sincer își spun.”, a spus Tavi Clonda, pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp.

