Reacția lui Zelenski, după ce rușii au sugerat că Ucraina pregătește un atac chimic: "Dacă vreți să cunoașteți planurile Rusiei, uitați-vă la ceea ce Rusia îi acuză pe alții!"

Președintele Volodimir Zelenski a ținut să răspundă acuzațiilor venite de la Moscova, potrivit cărora Ucraina pregătește un atac chimic. Liderul ucrainean a negat total dezvoltarea armelor de distrugere în masă pe teritoriul Ucrainei și a subliniat că, de fapt, acesta ar fi planul de atac al Rusiei.

Zelenski: "Dacă vreți să cunoașteți planurile Rusiei, uitați-vă la ceea ce Rusia îi acuză pe alții!"

Volodimir Zelenski a transmis joi seara, prin intermediul unui mesaj video, postat pe pagina lui de Facebook, că Rusia încearcă să dezinformeze la scară largă atunci când afirmă că Ucraina dezvoltă arme chimice sau arme de distrugere în masă .

Reacția președintelui ucrainean vine la scurt timp după ce purtătoarea de cuvânt a misiunii americane la ONU, Olivia Dalton, a declarat că această acțiune este "exact genul de steag fals pe care Rusia l-ar putea iniția pentru a justifica un atac cu arme biologice sau chimice": "Dacă vreți să cunoașteți planurile Rusiei, uitați-vă la ceea ce Rusia îi acuză pe alții. Și acum ce se întâmplă? Ce ne-ați mai pregătit? Unde veți ataca cu arme chimice?", a transmis Zelenski, în cadrul videoclipului postat pe rețelele de socializare, potrivit CNN.

Zelenski acuză Rusia de terorism

Președintele Ucrainei a declarat că atacurile Rusiei reprezintă "terorism deschis din partea unor teroriști experimentați". Zelenski a acuzat forțele ruse că au bombardat mai multe coridoare umanitare și că nu au oprit focul, în timpul evacuării civililor: "În ultimele două zile, am evacuat deja aproximativ 100.000 de persoane prin coridoarele umanitare. Cu toate acestea, Mariupol și Volnovakha rămân în întregime blocate. Chiar dacă am făcut totul pentru a organiza un coridor umanitar, trupele ruse nu au încetat să bombardeze. În ciuda acestui fapt, am decis să trimit un convoi de (camioane) de marfă pentru Mariupol cu alimente, apă și medicamente.

Au făcut-o în mod deliberat, știau ce aruncă în aer, au ordin să țină orașul ostatic, să îl maltrateze și să îl bombardeze în mod constant. Astăzi au distrus clădirea principalei direcții a serviciului de urgență de stat din regiunea Donețk. Locul de întâlnire pentru oamenii care așteptau evacuarea era lângă acea clădire. Este un terorism deschis din partea unor teroriști experimentați. Lumea trebuie să știe acest lucru. Lumea trebuie să o recunoască. Cu toții avem de-a face cu un stat terorist.", a mai spus președintele Volodimir Zelenski.