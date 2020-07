In articol:

Mama tânărului, care a provocat accidentul mortal din Dolj, își plânge copilul. Femeia se află în Spania și a aflat de la rude că băiatul ei s-a sinucis și că a mai luat cu el două suflete nevinovate. Mama sinucigașului a spus că a vorbit cu fiul ei chiar cu câteva ore, înainte să se omoare. Băiatul de 25 de ani a ales să-și ia viața, după ce s-a despărțit de iubita lui. „Copilul meu frumos şi cuminte, ai plecat prea devreme“, a scris femeia pe Facebook.

”Sunt distrusă”

Ioana Pătru, mama băiatului care s-a sinucis, a mărturisit că a vorbit cu fiul ei, înainte ca acesta să-și pună capăt zilelor.

„Am vorbit cu el luni seara. Era abătut. De când s-a despărţit de fata aia, de Ana, era trist. Cred că a suferit o depresie, nu ştiu. Nu vorbea cu mine, nu-mi spunea nimic. Îmi închidea telefonul când îl întrebam ce are. Sunt distrusă. A venit ambulanţa când am auzit. Nu mai pot. Cu fata nu am reuşit să vorbesc pentru că m-a blocat pe facebook, m-a blocat peste tot", a declarat Ioana Pătru pentru „Adevărul“.

Femeia a postat și un mesaj pe Facebook, însă a avut parte de multe comentarii răutăcioase. Șoferul de 25 de ani a provocat accidentul mortal, în urma căruia un tată și fiica lui de șase ani au murit. "Copilu meu frumos si cuminte ai plecat prea devreme. Sant distrusa. No te voi uita nicidata copilu meu cuminte😭😭😭😭😭😭😭😭".

Comentariile au venit din partea celor care critică alegerea tânărului, de a se sinucide și de a lua cu el și alte vieți nevinovate. "Copilul tău cuminte care a luat trei vieti si un copilas de 6 ani? ...Tu plângi psihopatul tău dar pe acea familie cine o mai plânge? De ce nu l-ai dus la psihiatrie din timp? În iad cu el.. Iar voi, ca familie, să plătiţi pentru ceea ce a făcut... Copil cuminte? Care a distrus o familie, intenţionat? O fetiţă de 6 ani, o familie minunată... Ce copil cuminte era? Ce iertare să merite?... Nu poţi sa iei viata cuiva pentru ca vai doamne suferi după o femeie... Omori oamenii nevinovaţi pe strada... Sa ardă în iad în cele mai dure flăcări... N-are nicio vina familia ca a fost el un criminal. Totusi, mama lui, dacă tot a avut chef sa îşi deschidă telefonul, să îşi schimbe poza de profil si să lase un comentariu, putea să scrie 2 cuvinte si despre adevăratele victime. Dar na... nu poţi avea pretenţia asta de la toată lumea. Asa fiu, asa mama”, sunt doar câteva comentarii pe care mama băiatului le-a primit.

Tragedia a avut loc marți, 28 iulie, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a curmat alte vieți nevinovate. Mașina condusă de tânărul de 25 de ani s-a izbit de un alt autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, în care se afla soția și fetița acestora de doar șase ani.