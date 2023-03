Reacția Monicăi Gabor, după ce a citit cartea lui Irinel Columbeanu! Chiar fostul afacerist a vorbit despre asta: „Am discutat și am încercat chiar și ieri să discut”

In articol:

După ce în urmă cu mai mulți ani Irinel Columbeanu a trecut prin experiența falimentului, acesta s-a reprofilat de ceva timp și și-a îndreptat atenția către scris, fiind deja autorul a 3 volume. Ei bine, în respectivele cărți vorbește foarte mult despre viața sa, dar și despre anumite momente din timpul vieții lui, personaj principal fiind la un moment dat chiar și fosta sa soție, Monica Gabor.

Recent, fostul afacerist a dezvăluit că a luat legătura cu Monica și fiica lor, Irina, spunând că cele două i-au citit cărțile și, cel mai probabil, le-a plăcut, căci nu au venit cu comentarii legate de dezvăluirile din cele 3 volume.

Irinel Columbeanu a vorbit în premieră despre acuzațiile de adulter, din perioada mariajului cu Monica Gabor. Dezvăluirea pe care a făcut-o abia acum, la 12 ani de la divorț: "Eu am aflat din presă"

”Din ceea ce mi-a spus ea, a citit-o atât ea, cât și Irina. Consider că le-a plăcut, că nu am primit comentarii legate de conținutul cărții. Îmi închipui că știe (n.r. Mr. Pink de carte), deoarece cred că nu este greu să traducă singur acele pasaje.

Am discutat (n.r. cu Irina) și am încercat chiar și ieri să discut, să îi aduc aminte, că am rugat-o ultima dată când am vorbit să îmi spună ce a făcut la examenul de traseu pentru permisul de conducere pe care mi-a spus că îl va da luni. Nu am vrut să o stresez. I-am conceput și un mărțișor virtual, pe care i l-am trimis.” , a declarat Irinel Columbeanu, pentru un post TV. Irinel și Irinuca Columbeanu

Cum își dorește Irinel Columbeanu să fie viitoarea lui iubită

Nu de mult, Irinel Columbeanu a făcut o serie de declarații despre cum trebuie să fie următoarea femeie care va intra în viața lui, dezvăluind că nu are pretenții legate de aspect sau de atitudine, ci ceea ce îl interesează este înțelegerea.

Irinel Columbeanu, mândru de succesul Irinucăi printre americani! Ce părere are despre meseria pe care și-a ales-o fiica lui: "E grea, dar frumoasă și bănoasă"| EXCLUSIV

"Anul acesta sunt singur, nu am iubită, nu sunt cu nimeni, nu mai sunt cu Oana!(...) Îmi doresc pe cineva în viața mea, normal, dacă este să fie! Viitoarea persoană de lângă mine nu trebuie să fie în niciun fel sau să arate într-un fel anume…într-un mod deosebit. Trebuie doar să ne înțelegem, atâta tot.", a declarat Irinel Columbeanu, pentru click.ro .