Reacția neașteptată a lui Bogdan Mocanu, după ce s-a spus că a murit într-un accident cumplit de mașină: „Mie îmi convine”

Bogdan Mocanu a avut parte de un șoc în toată regula, după ce pe rețelele de socializare a început să circule un clip cu el, în care se spunea că ar fi murit într-un accident rutier cumplit.

Fostul concurent de la „Puterea dragostei” a luat imediat atitudine pe pagina personală de Instagram, acolo unde a avut și prima reacție. Iată ce spune artistul despre informațiile false despre el, care sunt virale pe internet.

Bogdan Mocanu reacționează după ce s-a spus că a murit într-un accident de mașină

Artistul a aflat că de ceva timp, pe platformele sociale, circulă o informație potrivit căreia el ar fi, de fapt, mort! Mesajul este unul de condoleanțe în memoria lui Bogdan Mocanu, care, conform clipului, ar fi decedat într-un accident rutier.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Bogdan Mocanu. A murit în accident cu mașina”, este mesajul care circulă pe rețelele de socializare.

Fostul concurent de la „Puterea dragostei” a repostat clipul pe paginile personale de TikTok și de Instagram. El spune că reacția firească ar fi fost să se enerveze, însă, o superstiție românească spune că dacă visezi că cineva drag a murit sau se se zvonește că o persoană a murit, dar în realitate nu este așa, se spune că „i-a murit moartea”,

iar acea persoană trăiește mai mult! Bogdan Mocanu spune că toată situația chiar îi priește și chiar s-a amuzat de toată situația.

„În mod normal aș fi supărat. Teoretic, pe românește, s-ar spune că mi-a murit moartea. Mie îmi convine!”, a spus Bogdan Mocanu pe InstaStory.

Bogdan Mocanu, implicat într-un accident rutier, în urmă cu mai mulți ani: „ Nu puteam să imi mișc picioarele și am zis că am paralizat”

Într-adevăr, în urmă cu mai mult timp, artistul a fost protagonustul unui accident, care, din fericire, nu s-a soldat și cu victime. Atât el, cât și pasagerul au scăpat ca prin urechile acului, iar de bucurie a sărbătorit în club, cu alcool!

„A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celalalt pasager era atarnat peste mine si am crezut ca l-am omorat.

Nu puteam sa imi misc picioarele si am zis ca am paralizat. Primele cuvinte ale pasagerului au fost si la el ca nu isi poate misca picioarele. Am iesit pe geam. Eram intr-un sant urias. S-au oprit masini sa ne ajute. Pasagerului ii curgeau cioburi cu sange din cap. l-am dus la urgente pentru ca si-a fracturat gatul, iar eu am mers in club sa beau de fericire ca traiesc", a povestit Bogdan Mocanu la un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.

