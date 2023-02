Reacția neașteptată a lui Cătălin Cazacu, când un reporter l-a întrebat dacă mai este într-o relație. Nu s-a mai putut abține: "Anormal"

In articol:

În ultima perioadă au apărut zvonuri că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au pus din nou punct relației lor, după ce nu s-au mai afișat împreună.

Prezent la un eveniment alături de fiul lui, motociclistul a fost întrebat la un moment dat dacă mai este sau nu într-o relație! Iată ce răspuns a oferit!

Cătălin Cazacu evită să vorbească despre așa-zisa despărțire de Ramona Olaru: "Ar fi anormal să vă povestesc"

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu anunțau în urmă cu câteva luni că se pregătesc de nuntă, dar se pare că toate planurile lor s-au năruit. În ultimul timp, asistenta TV și motociclistul nu s-au mai afișat deloc împreună și au dat de înțeles că s-au despărțit. Totuși, nu au făcut nicio declarație concretă pe seama acestui subiect. Recent, Cătălin Cazacu a refuzat să vorbească despre așa-zisa separare de blondină la un eveniment la care a fost însoțit de fiul lui:

"Reporter: În momentul ăsta, tu ești într-o relație sau…?

Cătălin Cazacu: În momentul ăsta sunt cu fiul meu și ar fi anormal să povestesc despre altceva decât despre faptul că sunt cu fiul meu. Atât timp cât sunt cu fiul meu, nu pot să vorbesc despre altceva, ceea ce este senzațional de bine.", a fost reacția lui Cătălin Cazacu când a fost întrebat dacă mai are iubită, potrivit ego.ro.

Ramona Olaru își dorește cu ardoare să devină mamă

Nici Ramona Olaru nu a oferit un punct de vedere cu privire la o posibilă despărțire de Cătălin Cazacu. În schimb, a mărturisit că își dorește să devină mamă cât mai curând: "Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu.

Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!", a dezvăluit Ramona Olaru, conform cancan.ro.