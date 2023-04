Reacția neașteptată a unei fane, după ce Gina Pistol și Smiley s-au fotografiat împreună, fără micuța Josephine. Ce i-a transmis prezentatoarei TV: "A sta cu copilul nu dăunează nimănui"

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi nu ezită niciun moment să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde împărtășesc cu admiratorii lor atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Smiley și Gina au postat o imagine împreună, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, însă fanii nu au putut trece cu vederea peste faptul că în fotografie nu apare și fiica lor, Josephine.

Însă, chiar și așa, internauții au amintit-o și pe micuța Josephine, spunându-le celor doi părinți că îi apreciază pentru decizia pe care au luat-o în privința carierei, în special Gina, care a decis să renunțe o perioadă la televiziune, pentru a petrece mai mult timp alături de micuța ei.

„Apreciez foarte mult că ai ales să fiți alături de copil și nu de carieră momentan. Copilul e prioritar în viața unei mame. Dacă tu te simți bine fără a merge la job și fără tipul de socializare pe care îl aveai și doar să te dedici copilului atunci e perfect. Și eu aș face același lucru. A sta cu copilul până la o anumită vârstă nu dăunează nimănui ci îl sprijini emoțional pe puiul tău.”, a scris un internaut, în secțiunea de comentarii.

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Instagram]

Anunțul pe care l-a făcut Gina Pistol privind retragerea din televiziune

În urmă cu aproape 2 luni, Gina Pistol a venit cu un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, mai precis că a luat o decizie în ceea ce privește prezența ei pe micile ecrane. Concret, blondina și-a anunțat retragerea din televiziune, motivându-și decizia prin faptul că își dorește să fie mult mai prezentă în viața fiicei ei, Josephine.

” Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume. Simpaticilor, aventura mea, continua!

Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv.

Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot!

Va pup,Gina.", a declarat Gina Pistol, pe pagina personală de Instagram.

Gina Pistol, Smiley și fiica lor, Josephine [Sursa foto: Instagram]