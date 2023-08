In articol:

Derby-ul dintre cele două cluburi se va disputa pe stadionul „Steaua” din Ghencea, după ce formația dirijată de Elias Charalambous a reușit în cele din urmă să încheie negocierile cu reprezentanții Clubului Sportiv al Armatei în vederea închirierii stadionului.

Reacția oficialului CSA Steaua după reprimirea clubului FCSB în Ghencea

Ștefan Iovan, un fost mare jucător român, care în 1986 cucerea Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua București și actual antrenor la grupele de juniorat ale celor de la CSA Steaua, a discutat pe baza subiectului închirierii stadionului pentru ca FCSB să poată evolua pe Ghencea dupa 8 ani.

Fostul internațional român a precizat că nu reprezintă o înfrângere pentru Armata Română faptul că echipa antrenată de Elias Charalambous va juca partide în Ghencea. Eșecul este reprezentat, după părerea sa, daca FCSB ar fi asociată cu numele „Steaua”.

„(n.r. E o înfrângere pentru CSA Steaua?) Nu e nicio înfrângere, pentru că joacă un meci. Înfrângere e dacă ar vedeveni prin absurd Steaua. Atât timp cât joacă un meci nu e niciun fel de problemă”, a spus Ștefan Iovan pentru Sport.ro & Pro TV.

Declarația lui Florinel Coman înainte de derby-ul împotriva formației din Gruia

Florinel Coman, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Superligă, a declarat că odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș, a revenit și gruparea „roș-albastră” pe stadionul din Ghencea.

Winger-ul a precizat că partida împotriva clujenilor va fi o provocare și că se va umple arena din Ghencea, după o revenire.

„Am avut emoții și zilele acestea, dar am zis să stăm liniștiți. S-a semnat. Suporterii abia așteaptă să vină să ne susțină în ”Templul” fotbalul românesc. Pentru noi va fi altceva, pentru jucătorii noi de aici. Mă bucur pentru Chiri, odată cu revenirea lui am reușit să mergem în Ghencea.

Nu trebuie să spunem că este meciul câștigat. E clar, jucăm pe Ghencea, toate bune și frumoase, dar jucăm cu CFR-ul.

Meciurile cu CFR au fost mereu grele. Trebuie să ne montăm să jucăm bine. Eu cred că stadionul va fi arhiplin. Așa am făcut anul trecut când am jucat în Conference League, am avut 40.000 de oameni. Pentru suporteri este altceva”, a spus Florinel Coman, potrivit DigiSport.