Reacția pe care a avut-o iubitul Deei Maxer, când a văzut ce fotografie a publicat bruneta pe internet. I-a transmis un mesaj public, în văzul tuturor

Deea Maxer și-a refăcut rapid viața după ce a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei, fiind acum la brațul unui bărbat mai tânăr decât ea.

Artista și Robert sunt acum tot timpul împreună, tânărul cunoscându-i deja copiii și integrându-se în familia brunetei.

Deea și Robert, își strigă iubirea în gura mare

Astfel că, fiind de nedespărțiți, proaspeții amorezi fac tot felul de activități împreună, în încercarea de a se cunoaște mai bine și de a face parte unul din viața celuilalt.

Motiv pentru care, recent, Deea și Rober au fost împreună la lansarea în cinematografe a unui nou film de acțiune.

Acolo, drept amintire, pentru că nu se mai ascund, ba chiar își strigă mereu iubirea în gura mare cu orice ocazie, Deea și iubitul ei au imortalizat momentul cu o fotografie de cuplu.

Imagine care a ajuns rapid în online, acolo unde a adunat mii de aprecieri din partea internauților și complimente la rând, dar și unde a avut loc un schimb de replici amuzant între protagoniști și de-a dreptul drăgăstos.

Și asta pentru că, pe lângă comentariile de bine primite de Deea Maxer, prin care oamenii îi laudă curajul de a lua viața de la capăt, s-a remarcat și cel al lui Robert.

Actualul iubit al dansatoarei, îndrăgostit lulea, s-a lăsat pradă sentimentelor și așa, pentru că și vedeta a intrat în jocul lui, a reieșit un scurt dialog între ei, prin care se complimentează pentru ceea ce construiesc împreună, ca un cuplu, dar și pentru cât de bine au ales, căci, spun ei, unul la brațul celuilalt arată ca desprinși dintr-un tablou.

”Robert:- Ce bine vă stă împreună! 😅

Deea:- Evident! 🤷🏻‍♀️❤️

Robert:- 😍”, este dialogul purtat de cei doi iubiți, pe Instagram, în văzul lumii.

Reacția pe care a avut-o iubitul Deei Maxer, când a văzut ce fotografie a publicat bruneta pe internet [Sursa foto: Instagram ]

Copiii au acceptat divorțul părinților

Noua relație a vedetei vine după un mariaj de 18 ani din care au reieșit doi copii. Astfel că și divorțul a fost nevoie să se facă în termeni acceptați de minori.

Ceea ce presupune, conform spuselor lui Dinu, un limbaj mai jucăuș și o modalitate de separare care să le permită copiilor libertatea necesară și să nu simtă că familia s-a destrămat, mai ales în cazul fetei, care este prea mică să înțeleagă ce înseamnă ca părinții să se separe definitiv.

„Noi am făcut un lucru inteligent, după părerea mea. Am hotărât ca Deea să se mute pe aceeași scară a blocului. Copiii nu au simțit diferența, doar fetița, ei i-am spus că avem casa fetelor și casa băieților. Ne jucăm așa, cu aceste cuvinte pe care le acceptă. Toate jucăriile sunt la casa fetelor, mai sunt câteva și la tati. Mai am trambulina, toboganul, mingea, astfel că atunci când e cu tati face lucruri sportive. Andreas are camera lui, universul lui, pentru el este foarte frumos. Se duce la mami și mănâncă din când în când, nu întotdeauna, dar o face des. Evident, suntem fericiți pentru că au acceptat”, a explicat Dinu Maxer, pentru ego.ro.