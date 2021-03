Reacția reprezentanților Spitalului Județean Sibiu, după ce un fost asistent i-a acuzat că aplicau rele tratamente bolnavilor de COVID-19

In articol:

Un fost cadru medical de la Spitalul Județean din Sibiu a făcut o serie de acuzații grave în ceea ce privește ceea se întâmplă în spatele ușilor închise ale secției de Terapie Intensivă, acolo unde își duc greul pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit acestuia, bolnavii de COVID-19 ar fi fost legați de mâini și de picioare și sedați pentru a nu dereanja medicii și asistentele! Reprezentanții spitalului se apără!

Acuzații grave la adresa medicilor de pe secția ATI a Spitalului Județean Sibiu[Sursa foto: PixaBay]

„Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare”

Se pare că bolnavii erau sedați cu Midazolam, Propofol și Fentanyl, pentru a nu deranja cadrele medicale. În cele din urmă, din cauza analgezicelor foarte puternice, pacienții mureau.

„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare. (…) Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat, plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de COVID. Și când colo… Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare”, a declarat fostul angajat pentru Turnul Sfatului.

În momentul în care nu mai puteau să respire, aceștia erau legați de mâini și de picioare, pentru a nu se mai agita. Din cauza bandajelor cu care erau imobilizație, piele ade pe mâini se despirindea efectiv.

De asemenea, acesta mai acuză și faptul că bolnavii de COVID-19 erau intubați mult prea repede, chiar dacă această procedură nu se impunea în cazul lor. Totodată, pe secția de ATI a spitalului erau doar medici rezidenți și fără experiență, care aplicau același tratament pacienților, fără să țină cont de celelalte boli asociate.

„Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Ce spun reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu: „M edicii au făcut tot ceea ce este omenește posibil”

Potrivit reprezentanților spitalului, cadrele medicale de pe secția de Terapie Intensivă a făcut tot ceea ce le-a stat în putință pentru a salva cât mai multe vieță. De asemenea, aceștia se dezic de acuzațiile lansate de fostul angajat și spun că au asigurat cele mai bune condiții de internare și cel mai bun tratament. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a autosesizat și au deschis un dosar penal pentru omor în rem.

„Procedurile și protocoalele privind gestionarea pandemiei sunt într-o continuă dinamică și sunt adaptate permanent pentru a corespunde cât mai bine specificului dintr-un moment sau altul și a asigura cele mai bune condiții de internare și tratament pentru pacienți. Din păcate, acest lucru nu a fost mereu posibil. Mulți pacienți, cu forme foarte grave, ajunși în ATI, nu au putut fi salvați, deși medicii au făcut tot ceea ce este omenește posibil”, potrivit comunicatului transmis de reprezentanții spitalului.

Ce spune ministrul Sănătății: „E ste absolut şocant”

Vlad Voiculescu dă asigurări că acest caz va fi investigat de către autorități. De asemenea, ministrul se declară șocat de informațiile care au apărut în presă.

„Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant. Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă, lucru care trebuie verificat”, a declarat Vlad Voiculescu.