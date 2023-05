Reacția șocantă a Luminiței Anghel când a aflat că fiul ei, David Pușcaș, este bolnav! Mesaje dure după declarația artistei: “Poate că ar fi bine să îngroape această poveste"

In articol:

David Pușcaș și-a făcut publică povestea zilele trecute. Tânărul, fiu adoptiv al Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș, a trecut prin clipe de groază după ce s-a scufundat de tot în suferință și episoade depresive.

Medicii l-au diagnosticat cu boala Bordeline, o afecțiune care se manifestă prin furie, depresie și frica de abandon.

David Pușcaș a recunoscut că nu are o relație deloc fericită cu părinții săi adoptivi, însă reacția pe care aceștia au avut-o în momentul în care au aflat de afecținea fiului lor este cu totul și cu totul șocantă.

Reacția părinților adoptivi ai lui David Pușcaș, la aflarea diagnosticului

David Pușcaș nu a avut niciodată o relație frumoasă cu părinții săi adoptivi. Tânărul chiar susținea că a fost abuzat în nenumărate rânduri, motiv pentru care a ajuns și în acest prag al vieții.

La aflarea diagnosticului, dar și a riscurilor la care este supus David Pușcaș, atât celebra cântăreață Luminița Anghel, cât și fostul fotbalist Marcel Pușcaș au refuzat să vorbească despre asta.

“ Nu comentez acest subiect”, a spus mama adoptivă a lui David Pușcaș, pentru impact.ro.

Tatăl adoptiv al tânărului a fost întrebat dacă lui David i-ar fi fost mai bine cu el după divorțul de Luminița Anghel, însă nu a dorit să înceapă o discuție pe acest subiect.

”Nu știu, nu abordez subiectul, vă mulțumesc!”, a precizat tatăl adoptiv al tânărului, Marcel Pușcaș.

Psihologul Radu Leca, mesaj pentru mama adoptivă a lui David Pușcaș

David Pușcaș a declarat ori de câte ori a avut ocazia că părinții săi adoptivi nu mai păstrează legătura cu el și nici măcar de sărbători sau de ziua sa de naștere nu îl sună.

Astfel, psihologul Radu Leca are un mesaj dur la adresa Luminiței Anghel, care ar fi trebuit să fie alături de fiul ei în astfel de momente tensionate.

”Atât timp cât stimata noastră artistă Luminița Anghel nu a reușit, de-a lungul celor 4 ani, să fie vizibilă în viața fiului său adoptiv, poate că ar fi bine să îngroape această poveste. Dacă David va avea nevoie de sfatul ei sau de protecția ei, cred că va apela la ea”, a mărturisit Radu Leca, pentru sursa citată mai sus.

De asemenea, psihologul a povestit cum se manifestă boala Bordeline, cea de care suferă David Pușcaș. Radu Leca a explicat că totul are legătură cu frica de abandon, întrucât tânărul a fost părăsit atât de părinții biologici, cât și de cei adoptivi.

”Întotdeauna, o persoană diagnosticată cu Borderline va furniza celor din jurul său o piesă de teatru, în mintea lor, dar, în mod real, avem de-a face cu o traumă extinsă, cu o reacție disproporționată, din partea celui care suferă de Borderline. Va da vina pe părinți, pe frați sau pe prietenii din copilărie pentru toate elementele pe care el le vizualizează ca fiind suferință. Va nominaliza și va folosi cuvintul atroce sau extrem sau eveniment activ de intensitate maximă, care pentru noi poate nu înseamnă absolut nimic.

Această reacție are loc din cauza prezenței în organism și a minții a tulburării Borderline. Emoțiile sunt extrem de vizibile, el va trece de la o stare la alta. Specialiștii consideră că majoritatea bolnavilor au avut o predispoziție genetică, de a dezvolta această afecțiune, la care au fost adăugați și anumiți factori externi, precum o relație de familie toxică și sentimentul profund de a fi neglijat.

Borderline se manifestă prin următoarele elemente: autocritică, imagine de sine instabilă, planuri în carieră total instabile, lipsă totală de empatie, incapacitatea evidentă de a recunoaște nevoile celor din jur, relațiile personale sunt intense, dar instabile, o profundă neîncredere, în raport cu ce văd și cu ce aud, frica de singurătate, frica de a fi dominați. În cazul lui David Pușcaș, este absolut normal, în conformitate cu ce a fost diagnosticat, ca afirmația lui, prin care spune că aceste boli sunt datorate abandonului părinților naturali și ulterior cel al părinților adoptivi, să fie credibilă, mai întâi ”, a mai spus psihologul.

Dana Marijuana este alături de David Pușcaș

Dana Marijuana este fericită că tânărul a început să își revină și se bucură de felul în care arată acum. De asemenea, cântăreața mărturisește că îi este alături în fiecare moment și îl consideră ca fiul ei.

”De când David a fost la medic este cu mult mai bine, mai vesel, foarte curat, aranjat, îngrijit, m-am întâlnit cu el, acum o săptămână, mă bucur că îi este mai bine. I-am fost mereu aproape, la greu, mă căuta mereu ca să îi mai alin suferința. Nu știu ce probleme a avut cu mama lui adoptivă, cu Luminița Anghel, că nu am intrat în amănunte, dar știu că a suferit mult, eu îl consider ca fiind copilul meu. David ar putea încerca și o carieră artistică, are voce, el a mai cochetat cu muzica”, a precizat Dana Marijuana.

Părinții adoptivi ai lui Dragoș Pușcaș, reacție la aflarea dignosticului tânărului [Sursa foto: Instagram]