Scandal uriaș, luni seara, la Survivor România! Dacă, după rezultatele bune înregistrate de Faimosi în ultima vreme, toată lumea credea că s-au terminat problemele în tabăra vedetelor, ei bine, situația s-a încins din nou între fete. Iar protagoniste au fost, ca de obicei, Grațiela Duban și Elena Ionescu.

Totul a plecat de la un motiv banal…sosul de roșii! Elena a venit cu propunerea de a pune două linguri de făină în el, pentru a-l îngroșa și, astfel, ar mai fi fost hrană pentru încă o zi, lucru cu care Grațiela nu a fost de acord, și a exemplificat și de ce!, a explicat actrița, susținută apoi și de Mihai Onicaș.

Din păcate, de la un lucru minor, discuția avea să ia proporții uriașe, și, cum era de așteptat, s-a ajuns din nou la supărări și lacrimi. Moment în care, Grațiela a izbucnit în plâns și a început să țipe, acuzând că a fost jignită de Elena, care ar fi spus despre ea că joacă teatru. "Asta e meseria ei", a replicat și cântăreața, hotărâtă să nu o menajeze deloc și chiar să o pună la locul ei, în condițiile în care atât Cezar Juratoni, cât și Ghiță Balmuș au rugat-o să nu mai pună încingă spiritele și să se ajungă la o înțelegere. Citeste si: Cristian nu se mai ascunde! A recunoscut in fata tuturor ca vrea o relatie cu Asiana: "Iti dau inima mea"

Andrei Duban a luat foc după ce Grațiela s-a certat iar cu Elena! ”Nu mi se pare corect ce se întâmplă”

Pe de altă parte, în țară, soțul faimoasei a fost extrem de afectat de situație. Andrei Duban a luat foc după ce Grațiela s-a certat iar cu Elena și, într-o intervenție telefonică la FanArena, a spus tot ce avea pe suflet! ”Nu înțeleg de ce toată lumea are ceva cu Grațiela, ea este o fire mai sensibilă, de ce se dă atât în ea?...Eu nu am nimic cu nimeni, dar nu mi se pare corect ce se întâmplă! Nici nu vreau să mă gândesc cum se simte ea acolo! Am văzut-o cu lacrimi în ochi… Elena în schimb are o imagine curată…”, a spus pe un ton ridicat actorul, care, în mod surprinzător, cu doar două zile înainte de conflictul din Republica Dominicană, pe adresa lui de socializare, a scris ”Bravooo Elena”, probabil pentru punctele aduse de artistă pe traseu în lupta pentru imunitate.

Grațiela și Elena s-au mai certat și la Consiliu. ”Ai zis că sunt o actriță proastă”

Fanii Survivor România știu că Grațiela și Elena nu sunt la prima ceartă. În urmă cu ceva vreme, soția lui Andrei Duban a fost foarte supărată pe cântăreață, după ce aceasta i-ar fi reproșat că nu este o actriță talentă. La rândul ei, Grațiela i-a reproșat Elenei cariera ei muzicală. Citeste si: Primele declaratii ale tatalui Razboinicului Andrei Ciobanu, de la “Survivor Romania”, despre povestea de dragoste infiripata intre Andrei si Karina

”Te rog frumos să nu te mai bagi în seamă gratuit, cu mine. Dacă tu ai avut un conflict și cu Ruby, și cu Bogdan și cu mine…ia mai jignește-mă. Aseară ai zis că sunt o actriță proastă. În ultimul an, la câte piese de teatru ai fost? În ultimii doi ani, câte melodii ai scos? Știi câte premiere am scos eu? Deci, te rog frumos…Eu îmi văd de treaba mea, ca să nu iasă ceva urât. A văzut că eu gătesc…ți-am zis că nu am nevoie de ajutor. Nu te speli pe mâini, eu mă spăl de fiecare dată când merg la baie. În afară de Cezar, tu te-ai certat cu toată lumea”, i-a spus Grațiela colegei sale din Republica Dominicană.