Reacția vehementă a Anei Pîrvulescu, după ce i s-a cerut să își doneze lucrurile nefolositoare: „La muncă, tată” Sora Elenei Gheorghe i-a pus la punct pe cei care așteaptă daruri din partea sa

Sora Elenei Gheorghe nu și-a făcut o carieră în muzică, dar a ajuns să fie foarte cunoscută și apreciată pe rețelele de socializare.

Ana Pîrvulescu are o mare comunitate de fani pe Instagram și pe Facebook, în fața cărora, zi de zi, încearcă să vină cu un conținut de calitate, să ofere și să ceară sfaturi, dar, tot acolo, este și locul unde blonda nu se sfiește

să își spună părerea, indiferent în ce mod o face.

Ana Pîrvulescu, mesaj dur pentru cei care așteaptă daruri din partea ei

Astfel că acum, în online, Ana Pîrvulescu a avut o reacție dură, după ce o internaută i-a cerut să îi doneze ei din lucrurile pe care ea nu le mai folosește.

Totul a început după ce Ana le-a arătat tuturor că astăzi este zi de sortat încălțări și haine, dorind să își mai elibereze dulapul pentru noile achiziții care vor urma.

Iar de aici și până ca sora artistei să îi pună la zid pe cei care cer lucruri de la vedete a mai fost doar un pas. Reacția ei vehementă venind, subliniază ea, după ce unele dintre obiectele sale, donate inițial, au ajuns pe site-urile de vânzare.

Ba mai mult decât atât, ea spune că nu poate concepe cum cineva care ar putea oricând să meargă la muncă, nu să stea online, are tupeul să ceară lucruri gratis.

În ideea aceasta, de muncă și sacrificii pentru un trai mai bun, Ana Pîrvulescu spune că și ea a ajuns să facă parte din lumea bună a Bucureștiului doar pentru că a luptat, a făcut compromisuri și a învățat, căci nimic nu i-a picat din cer și niciodată nu a așteptat ca cineva să îi ofere totul pe tavă.

Cât despre donații, Ana ține să menționeze că a făcut-o, o face și va continua să o facă, dar nu trimițând colete către cei care o duc bine ori au putere de muncă, pe ei îndemnându-i să pună osul la treabă.

Ceea ce ea nu mai folosește ajunge în posesia mamei sale, care, ulterior, are grijă să le facă o bucurie copiilor, tinerilor ori familiilor care chiar sunt în mare impas și care au nevoie de o mână întinsă mai mult ca orice.

”Sunt deschisă să primesc toate sfaturile din lume, mai ales în domeniile pe care nu le stăpânesc bine. Dar sfaturile de genul ”donează-mi-le mie” sau cerșeală de asta de doi bani... iar eu îți deschid profilul și văd că o duci bine mersi, înseamnă că ai un tupeu mare de tot. Și tot acest profil de om e cel care ceartă influencerii că cer. Păi ăia nu cer, li se oferă și trebuie să dea ceva la schimb. Ai înțeles cum stă treaba? Ceva, ceva trebuie să faci, nu să stai în pat, să butonezi și când vezi pe unu pe Instagram că face curat, imediat să sari cu cerșeala. La muncă, tată! Nici eu nu le-am primit gratis. Și eu am muncit pentru cam tot ce vezi la mine. Eu împreună cu soțul meu. Și am făcut și compromisuri: de la a sta la sute de kilometri distanță ca să putem oferi copiilor un viitor. Una, două, cerșeală! Nu e prima dată când mi se cere. Și am donat și donez în continuare, dar nu oamenilor care au și au și posibilitatea să muncească. Ăla care nu are telefon, internet și nu își permite nici să vadă ce vedem noi aici, acel om are nevoie. Și lui am să-i ofer!”, a scris Ana Pîrvulescu, pe conturile sale de socializare.