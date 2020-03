Regulile impuse de autorităţi în contextul pandemiei de coronvirus nu pot fi respecatate de toată lumea, mai ales dacă ne gândim la bătrânii singuri care sunt nevoiţi să iasă din casă pentru cumpărături. Se ştie deja că bătrânii au voie să iasă din casă doar în intervalul orar 11:00-13:00, dar nu toţi se pot încadra în acest interval orar.

Reacţia virală a unui bătrânel din Braşov după ce a fost prins în autobuz în afara programului impus de autorităţi: "Cum să mă dau jos? Am plătit bilet"

Bătrânul din Braşov a fost prins în autobuz după ora 13:00 şi nu s-a lăsat intimidat de organele de poliţie. Bărbatul nu a vrut să le arate buletinul şi când a fost întrebat ce vârstă are a răspuns ironic "destui", noteată Cars.ro.

Batran: Sa fac cumparaturi, doamna.Politista: Un buletin sa-mi dati, va rogBatran: De ce sa va dau buletinul?Politista: Sunt agent de la politia rutiera. Ce varsta aveti?Batran: Am destuiPolitista: Stiti in ce interval aveti voie sa circulati in perioada asta?Batran: Intre ora 11 si ora 13siBatran: Cum sa ma dau jos? Am platit bilet!Reporter: Stiti ca dupa ora 1 nu mai aveti voie sa iesiti din casa?Batran: Nu ies dupa ora 1, dar n-am stiutReporter: E trecut de ora 1Batran: Am plecat mai devreme, acasa sa mergReporter: Unde ati fost?Batran: Sa cumpar ceva.Reporter: De ce circulati cu auitobuzul, nu aveti magazin langa casa?Reporter: Nu va e teama?Batran: Nu mi-e teama.

Reacţia bătrânului a devenit virală pe internet, acesta fiind subiectul mai multor publicaţii de ştiri.