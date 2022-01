Reacție neașteptată din partea mamei Raisei, după ce a citit scrisoarea de la polițistul care i-a omorât fiica: „Nu l-am iertat. Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat”

In articol:

Constantin Popescu, agentul de poliție care pe 13 ianuarie a lovit-o mortal pe Raisa Nicoleta și a băgat-o în spital pe prietena ei Marina, le-a transmis părinților copilei decedate o scrisoare absolut sfâșietoare.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, le-a cerut iertare acestora și le-a dezvăluit că este extrem de afectat de tragedia pe care a comis-o.

„Nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar vreau să-mi cer iertare, știu că nu o voi primi dar...

Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, dar aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar ca în aceste momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper, ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un animal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot sa mai fac. Îmi trec multe gânduri și, oricât aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut.

Mă opresc aici, pentru că indiferent de cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să fac, o voi face! Sincere regrete! Popescu Constantin”, se arată în scrisoarea trimisă de acesta către părinții Raisei Nicoleta.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Cum a reacționat mama Raisei, după ce a citit scrisoarea de la Constantin Popescu

Iuliana Barbu, mama Raisei Nicoleta, este îngenuncheată de durere după moartea copilului său, însă spune că nu-l urăște pe polițistul care i-a băgat copilul în groapă. După ce i-a citit scrisoarea, femeie recunoaște că nu a fost încercată de niciun sentiment, căci cel mai tare o doare lipsa fetei sale și este conștientă că nimeni nu o poate aduce înapoi. Mai mult, aceasta spune că se află într-o situație destul de greu de explicat, căci este supărată pe el pentru tragedia comisă, dar în același timp este conștientă că polițistul nu a avut intenția de a da cu mașina peste Raisa.

„Știam că vrea să ne trimită o scrisoare, am fost întrebată de domnul avocat. Am fost de acord, eu una nu am niciun fel de resentiment față de domnul polițist, până la urmă toți suntem oameni. În niciun caz nu a vrut să ne facă treaba asta, dar asta e situația, nu avem ce să facem. Acum trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat, înapoi nu poate să ne-o aducă nimeni. În niciun caz nu se simte minunat în postura asta, să știe că a omorât un copil.

Nu aveam niciun fel de așteptare și pot să spun că nici nu mă liniștește, nici nu mă enervează, nu am niciun fel de sentiment. Nu îi vrem răul, asta vreau să știe. Nu avem o ură față de el, atât noi, cât și cealaltă familie, a Marinei. Nu l-am iertat, dar nici nu am ce să iert, nu știu cum să explic, sunt niște sentimente ciudate care ne încearcă în perioada asta și nici noi nu știm ce ne-a lovit și ce simțim. E destul de complicat”, a declarat mama Raisei la un post de televiziune.

Familia Raisei Nicoleta a refuzat orice ajutor de înmormântare

Citeste si: Polițistul care a omorât-o pe Raisa, scrisoare sfâșietoare pentru părinții copilei! „Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Mă opresc aici”

Părinții copilei nu au vrut să primească absolut nimic de la nimeni, nici măcar de la Constantin Popescu, agentul de poliție, care le-a transmis că își dorește să ajute și el la înmormântarea Raisei Nicoleta.

Citeste si: Ce a făcut polițistul care a ucis-o pe Raisa, în urmă cu puțin timp? Șeful Europol a făcut anunțul: „Și-a închis telefonul mobil”

„A fost atât de multă lume, oameni pe care nici măcar nu-i cunoșteam, care ne-a oferit de toate, au venit și cu dulciuri, și cu ceai, bani și de toate. Noi nu avem nevoie. Le mulțumesc tututor, vă dați seama, e un ajutor până la urmă, dar nu avem nevoie. Noi avem nevoie de altceva, de copilul nostru, dar nimeni nu îl poate aduce înapoi”, a povestit mama Raisei, în cadrul emisiunii Acces Direct.

Distribuie pe: