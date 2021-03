Reacții sfâșietoare în showbiz după moartea Corneliei Catanga: “Am iubit-o pe Catanga, a iubit-o și nea Aurel. Of, săracul, a rămas singur”

In articol:

Recțiie oamenilor din showbiz după moartea artistei Cornelia Catanga. Marea cântăreață s-a stins astăzi din viață.

Cornelia Catanga a murit, astăzi, 26 martie, la Spitalul Universtitar din Capitală. Anunțul dureros a fost făcut de jurnalista Mara Bănică, vineri dimineață, pe pagina sa socializare.

”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus o, acum o ora, la Spitalul Universitar din Capitala. Dumnezeu sa o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Reacții sfâșietoare după moartea Corneliei Catanga

Se pare că interpreta de muzică de petrecere era internată la Spitalul Universitar din Capitală și a suferit un stop cardio-respirator, alături de complicațiile suferite în urma infectării cu virusul COVID-19.

Zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

"Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul!/ Ce vremuri... Am iubit-o pe Catanga.. A iubit-o și nea Aurel.. Of, săracul, a rămas singur...Off ce nebunie trăim../Dumnezeu s-o ierte!/Condoleante familiei/ Mai ții minte la Șarpe, când ne-a cântat de ziua ta...", au fost doar câteva dintre sutele de mesaje postate pe rețelele sociale.

Cornelia Catanga[Sursa foto: Facebook]

Cornelia Catanga, probleme financiare

În urmă cu ceva timp, artista declara faptul că are probleme de financiare și că trăiește doar din ajutorul fiului.

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni TV.

”El este absolvent de Conservator. A venit din cauza mamei lui. Este o situație delicată. Noi stăm în chirie, plătim 800 de euro pe lună. Nu puteam merge la bloc. Nu avem cum sta la bloc că băiatul nostru nu are cum să studieze. Speranța noastră este să se dea drumul imediat la cântări”, a mai declarat Aurel Pădureanu.