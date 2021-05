Rebeca, fiica regretatei artiste Gabi Luncă, nu poartă doliu după mama ei. Care este motivul

In articol:

Gabi Luncă a fost una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică lăutărească de la noi din țară. Regretata artista și-a pierdut viața, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a dezvoltat o formă gravă a bolii, care în cele din urmă i-a adus sfârșitul.

Rebeca Onoriu, fiica cântăreței celebre, a mărturisit pentru Redacția, că a fost criticată în spațiul public pentru faptul că ea nu poartă doliu după moartea mamei ei. Ei bine, Rebeca a venit și cu explicații.

” Am purtat la un moment dat o cămașă roz și am fost judecată că nu țin doliu. Să nu fi fost nimeni în locul meu că eu mi-am îngropat doi părinți. La noi la penticostali nu se poartă doliu. Dacă nu purtăm nu înseamnă că nu e o formă de respect așa cum ne judecă lumea. A fost o perioadă grea, iar în ziua aceea am lăsat mașina la revizie și de acolo am plecat la cimitir unde am făcut curățenie și pregătirile și am fost judecată că nu port doliu.

Am înțeles că mama a prezentat interes și prezintă în continuare. Din respect pentru dânsa și pentru publicul ei am răspuns la telefoane, dar nu doresc apariții. Suntem sensibile, nu vreau să ne mai pună oamenii vorbe în gură. Am împlinit dorințele mamei. A fost o mutare, l-am mutat pe tatăl nostru din partea cealaltă, dintr-un cavou cu șase cripte, pentru toată familia, și am cumpărat în Dămăroaia”, a declarat Rebeca Onoriu, în exclusivitate pentru redactia.ro.

”Nu am putut să-mi jelesc părinții”

Rebeca Onoriu, fiica cea mică a regretatei artiste, a mărturisit pentru sursa citată, că nu a putut să-și jelească părinții așa cum ar fi vrut, pentru că nu a avut parte de intimitatea pe care o voia.

” Nu am putut să-mi jelesc părinții cum am simțit pentru că-mi venea să-mi rup părul din cap, să mă tăvălesc. Cu siguranță n-am să mai trăiesc în viața asta moment mai dureros, perioadă mai dureroasă ca aceasta. După ce că am lăsat presa să intre când puteam să închidem porțile cimitirului, unii s-au apucat să critice cum au fost oamenii îmbrăcați sau ce s-a scris pe o coroană. Am fost criticată și pentru porumbei.

Da, a fost un moment care nu se obișnuiește la înmormântară să se aducă porumbei, dar eu am avut ideea asta și mi-am permis să fac. Aș fi făcut spectacol, orice aș fi făcut, dar am făcut și noi în limitele bunului simț să nu deranjăm pe nimeni. Am eliberat niște porumbei și am pus covor roșu, este normal, mama mea a fost declarată Regina muzicii lăutărești, iar pentru noi a fost primul nostru Dumnezeu pe Pământ. Aș fi pus nu doar în cimitir covor roșu, pănă acasă aș fi pus și chiar din spital. Am fost judecați de oameni că am făcu fală. Aș fi făcut da, dacă mama ar fi putut să-și vadă înmormântarea.

La înmormântare a fost un număr mare de persoane, însă mi-au scris persoane pe care nu le cunoșteam și m-au întrebat unde și când va fi înmormântarea și nu le-am răspuns pentru că nu am vrut să fie probleme. La tata au fost peste 5.000 de persoane. Noi nici nu am apucat să-l plângem pe tata pentru că veneau foarte mulți oameni să ne îmbrățișeze. Deci la mama ar fi venit cu siguranță mult mai mult, dar ținând cont de situația actuală, noi am preferat să nu fie discuții”, a precizat Rebeca Onoriu pentru redactia.ro.