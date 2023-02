Rebeca Onoriu, gest impresionant la doi ani de la moartea mamei sale! Fiica lui Gabi Luncă, decizie fără precedent: "Atunci o să știu că am făcut ceva" | EXCLUSIV 

In articol:

Gabi Luncă, unul dintre cele mai mari nume din muzica românească a murit în 2021, în urma complicațiilor generate de COVID-19.

Fetele artistei au suferit enorm, iar durerea pe care au simțit-o când și-au pierdut mama nu poate fi ștearsă de nimic.

Fiica lui Gabi Luncă își dorește să își onoreze mama așa cum se cuvine, iar anul acesta a venit momentul să îi amenajeze un muzeu, în localitatea natală a artistei, la Vărbilău. Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Rebeca Onoriu și au aflat ultimele detalii, dar și ce se va găsi în incinta acestuia.

Rebeca Onoriu, gest impresionant în memoria lui Gabi Luncă

Rebeca Onoriu s-a pregătit intens pentru deschiderea muzeului. Fiica îndrăgitei cântărețe a mărturisit că de două luni i-a venit ideea și muncește pentru amenajarea locului. Nu este pentru prima dată când Rebeca Onoriu își dorește ca mama sa să fie onorată la Vărbilău.

În trecut, fiica lui Gabi Luncă a mai încercat să realizeze ceva în cinstea mamei sale, pregătindu-i astfel o surpriză. Artista a aflat însă și când a fost sunat de la primărie pentru a pregăti momentul a refuzat.

"Vom face un muzeu, este o dorință pe care eu o am de mai mult timp, încă de când mama trăia. Atunci am vrut să fac ceva în satul ei natal, să schimb numele unei străzi, dar ar fi fost complicat pentru că ar fi însemnat să își schimbe lumea buletinul. Am vrut să fac o sală de spectacole, m-am gândit la ceva anume și am vrut să îi fac sub formă de surpriză mamei mele și cei din Primărie au sunat-o să îi spună că se va realiza, că o să îi facem surpriza și mama a refuzat.

În ceea ce privește deschiderea muzeului, de două luni mi-a venit ideea. Nu m-a refuzat nimeni niciodată, când cer ceva în numele mamei sau pentru mama nici nu aveau cum să mă refuze. Am avut o mamă demnă de muzeu. Nu mi-a fost refuzat nimic și din contră, este o onoare pentru locuitorii de la Vărbilău. Mi-au aprobat totul imediat și nici nu a încăput discuția de refuz. Toată lumea se bucură pentru decizia aceasta a mea", a mărturisit Rebeca Onoriu, în exclusivitate.

Rebeca Onoriu ne-a mărturisit că nu știe dacă accesul se va realiza pe baza unei taxe sau nu și mărturisește că acest aspect nici nu stă în puterile ei. Cei care vor administra muzeul și primăria vor decide acest lucru, însă familia nu va face bani de pe urma muzeului de la Vărbilău.

"Nu știu nimic legat de asta. Eu nu am ce să vând. Mama are carte scoasă pe piață și nu știu dacă mai este de găsit. Noi o avem acasă, dar dacă aș scoate-o la vânzare ar fi pe site-ul mamei. Nu știu dacă o să fie cu taxă de intrare, asta este problema lor și pe mine nu mă interesează pentru că eu nu încasez niciun leu, eu mă bucur pentru că mama este recunoscută acolo.

Dacă vor vrea cu taxă sau să vândă ceva acolo, pe mine nu mă interesează, eu îi las să își facă treaba", a mai explicat ea, pentru WOWbiz.ro.

Gabi Luncă și Rebeca Onoriu [Sursa foto: Facebook]

"Am avut o mamă de muzeu"

Rebeca Onoriu ne-a mărturisit că toată lumea i-a fost alături în acest demers și a primit imediat sprijinul primăriei din localitate. Fiica lui Gabi Luncă spune că a avut o mamă demnă de muzeu, iar toți cei cărora le-a cerut ajutorul pentru a o comemora așa cum se cuvinte i-au fost întotdeauna alături.

La muzeu dedicat artistei Gabi Luncă vor fi expuse lucruri din cariera sa, ținute, plăci și premii pe care cântăreața le-a obținut în timpul carierei.

"Am avut o discuție cu surorile mele, nu ne-am îndurat să dăm multe dintre lucrurile mamei pentru că știți cum e am vrea să le ținem și să le păstrăm, dar sigur că ne dorim să le aducem înainte publicului și în fața oamenilor care au iubit-o.

Vom expune tot ceea ce se expune în muzeul unui artist. Mama a fost un artist și nu am cum să pui statui și nici să nu se aștepte publicul că va fi o parada modei acolo să fie numai haine. Vor fi lucrurile expuse în muzeul unui artist: vor fi anumite ținute vestimentare reprezentative, poze, îi vom face și o poveste cu poze din tinerețe. Vom expune plăcile dânsei, premii, trofee, diplome, carte", ne-a explicat Rebeca Onoriu.

Gabi Luncă [Sursa foto: Facebook]

Fiica lui Gabi Luncă, emoții mari pentru deschiderea muzeului

Fiica lui Gabi Luncă face dezvăluiri impresionante, cu doar câteva luni înainte de deschiderea muzeului de la Vărbilău. Rebeca Onoriu mărturisește că are emoții și abia așteaptă să taie panglica de la muzeu.

Rebeca spune că în acel moment va știi cu siguranță că a pus o cărămida la temelia tuturor lucrurilor pe care și-a propus să le facă în memoria mamei sale.

"Abia aștept să tai panglica aceea. Când o să fac asta o să simt că am pus o mică cărămidă la câte am spus că fac până acum. Eu din păcate am două viteze, încet și foarte încet. Când o să fac asta o să știu că am făcut ceva.

Sigur că am emoții că vreau să se rezolve mai repede. Pentru mine este o mare realizare. Mi-aș fi dorit să fac pe 8 martie pentru că ar fi însemnat ziua de naștere a tatălui meu și este și Ziua Mamei, Ziua Femeii, însă nu m-am mișcat cum trebuie și ca să am timp prefer să o fac în aprilie. Oricum în aprilie se împlinesc și cei doi ani și am zis că aș vrea să nu mai fim chiar atât de triste, nu că ne-ar încălzi cu ceva că știți cum e, dar măcar facem și noi tot ce putem", a dezvălui Rebeca Onoriu, pentru WOWbiz.ro.

