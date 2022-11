Rebeca Onoriu îi ia apărarea lui Daniel Onoriu, în scandalul cu actuala soție. Ce a dezvăluit despre Isabela abia acum, după anunțul divorțului: "În momentul în care era în comă, eu o rugam și refuza"

In articol:

La scurt timp după ce Isabela Onoriu a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei și a anunțat că a depus actele de divorț, Rebeca Onoriu a făcut declarații surprinzătoare despre scandalul în care este implicat pilotul de raliuri.

Iată ce a spus fiica lui Gabi Luncă referitor la acuzațiile care i se aduc bărbatului!

Rebeca Onoriu: "În momentul în care Daniel era în comă eu o rugam pe Isabela să spună despre starea de sănătate a lui Daniel și refuza"

Rebeca Onoriu a avut o părere tranșantă cu privire la scandalul dintre Daniel Onoriu și actuala lui soție. Fiica lui Gabi Luncă nu s-a ferit să-i ia apărarea pilotului de raliuri în fața Isabelei, care și-a acuzat partenerul că o amenință zilnic, de când a depus actele de divorț: "Nu mă interesează situația lui sentimentală actuală și nici viitoare, mă interesează să fie el bine. Nu vreau să fiu răutăcioasă, sunt doar corectă. În momentul în care Daniel era în spital în comă, eu o rugam pe Isabela, deci repet, o rugam pe fosta lui soție sau încă actuala, să dea interviuri și să spună despre starea de sănătate a lui Daniel. Și refuza. Acum, dintr-odată, se apucă să se plângă prin presă că se teme pentru viața ei. Hai să fim serioși, Daniel e un tip de 60 de kilograme, îl știu de haios, dar de bătăuș în forță, că a făcut crime și așa mai departe, nici vorbă. Plus că acestea erau discuții care se puteau rezolva la nivel de familie, având în vedere că tatăl lui Daniel a fost cel care i-a plătit chiria Isabelei.", a declarat Rebeca Onoriu, pentru antenastars.ro.

Declarațiile Rebecăi Onoriu vin la scurt timp după ce autoritățile au emis un ordin de protecție pe numele lui Daniel Onoriu, la cererea soției lui, cu care se află în plin proces de divorț: "Primesc zilnic tot felul de amenințări cu moartea din partea actualului meu soț. Mă tem foarte mult pentru viața mea și nu pot lăsa lucrurile așa. S-a dispus în urma audierii mele(...) un ordin de restricție de protecție, provizoriu. Se va ajunge săptămâna viitoare în instanță, iar judecătorii vor decide cât se va prelungi acest ordin, pentru că nu pot trăi în fiecare zi sub semnul amenințărilor cu moartea. Deci chiar nu mai pot.(...) Îi vor pune brățară de monitorizare. Eu voi fi monitorizată în permanență, el la fel. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de mine.", spunea Isabela Onoriu într-un interviu recent, pentru un post TV.

Daniel Onoriu susține, însă, că nu a fost niciodată violent cu partenera lui și nici nu a amenințat-o. Recunoaște, totuși, că i-a adresat mai multe injurii, în timpul disputelor pe care le-au avut: "Niciodată în viața mea (n.r. nu am amenințat-o), doar am înjurat-o și atât.(...) Eu nu pot să bat o femei, nu pot să bat un copil, că sunt vai de mama mea, am stat 55 de zile în comă. Ea m-a abandonat ca pe un câine. E normal așa ceva?", a mărturisit Daniel Onoriu, pentru un post de televiziune.

