Rebeca Onoriu o învinovățește pe soția lui Daniel Onoriu pentru situația în care se află pilotul. Ce acuzații îi aduce fiica lui Gabi Luncă Isabelei: "Își urmărește interesul"

In articol:

Rebeca Onoriu intervine din nou în scandalul dintre Daniel Onoriu și soția acestuia. Fiica lui Gabi Luncă susține că pe Isabela nu o preocupă starea pilotului, ci avantajele financiare de care ar putea beneficia, în urma divorțului.

Rebeca Onoriu, acuzații dure la adresa Isabelei Onoriu: "A intrat în relația asta cu mâinile în buzunar, iar acum are pretenții financiare"

Rebeca Onoriu a avut încă o reacție publică, după ce Daniel Onoriu a fost arestat pentru încălcarea ordinului de protecție. Fiica lui Gabi Luncă o consideră vinovată de toate cele întâmplate pe soția pilotului, care, se pare, nu vrea să discute cu familia acestuia decât prin intermediul avocaților. Rebeca mai susține că Isabela și-ar urmări propriul interes și că ar avea pretenții financiare în urma divorțului: "Eu personal nu comunic cu fata aceasta (n.r.: Isabela Onoriu). Prin avocați se discută cu ea, iar informațiile eu le primesc de la mama lui Daniel sau de la familie. Înțeleg că are niște pretenții. Isabela a intrat în relația asta cu mâinile în buzunar, iar acum are pretenții financiare, în condițiile în care ea practic s-a căsătorit cu Daniel, care înainte de toate este tată.

Are trei copii, doi dintre ei locuiesc în Anglia, iar ea trebuie să țină cont și de aspectul acesta. Daniel are obligații față de acești copii. Ea, probabil, își urmărește interesul și consideră că i se cuvine. Nu știu dacă în urma divorțului are aceste pretenții, dar cumva sună și a șantaj. Sigur că emite niște pretenții și probabil de asta refuză să comunice cu membrii familiei, inclusiv cu mine, pentru că știe că eu i-aș spune verde în față anumite lucruri.", a declarat Rebeca Onoriu, pentru antenastars.ro.

În ce stare se află Daniel Onoriu în arest?

Rebeca Onoriu a vorbit și despre situația în care se află Daniel Onoriu în aceste momente. Fiica lui Gabi Luncă spune că familia pilotului trece prin momente dificile, pentru că este nevoită să comunice cu acesta doar prin intermediul avocaților. Nici bărbatului nu îi este ușor, dat fiind faptul că în ultimul an a trăit o adevărată dramă: "În continuare, situația este una delicată. În urmă cu un an, ne luam informațiile de la medici cu privire la starea de sănătate a lui Daniel. Astăzi ne luăm, din păcate, informațiile de la avocați.

Dacă în urmă cu un an Daniel era înconjurat de medici și asistente, astăzi uite că, din păcate, este înconjurat de gardieni și alți deținuți. Ce pot să spun? Asta e situația. Ne conformăm și așteptăm și noi cumva ca situația să se rezolve într-un fel sau altul.", a mai spus Rebeca Onoriu, pentru sursa citată.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Facebook]