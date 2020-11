Rebecca, tânăra de 19 ani care a mâncat aproape toată viața numai aripioare de pui și cartofi prăjiți. Cum arată acum

Rebecca Giddins si familia ei [Sursa foto: Facebook]

Rebecca Giddins este din oraşul Kettering, Northamptonshire și are 19 ani. Tânăra a început abia la această vârstă să folosească cuțitul și furculița. Rebecca a refuzat toată viața ei să mânânce altceva în afară de aripioare de pui şi cartofi prăjiţi. Rebecca a consumat mai bine de 87.000 de aripioare în ultimii 15 ani.

In articol:

„De când mă ştiu simţeam că mă sufoc la vederea altor alimente, nu puteam să le ating, nu puteam nici să le ţin în mână să le pasez altora.”, a precizat tânăra de 19 ani.

Citeste si: O mamă, care a suferit trei avorturi spontane într-un singur an, a născut la final tripleți: ”Rămâneam mereu însărcinată, apoi...”

Citeste si: Povestea de viață impresionantă a Lenuței. Românca din Anglia, care și-a crezut mama moartă timp de 15 ani, s-a revăzut cu cea care i-a dat viață

Citeste si: Anunț apocaliptic al lui Arafat. E cel mai crunt scenariu - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Rebecca Giddins si familia ei[Sursa foto: Facebook]

Rebecca a avut nevoie de ședințe la terapeut

Până la vârsta de 4 ani, părinţii au hrănit-o cu iaurt, tort şi alte mâncăruri. Totul s-a schimbat în momentul în care copila nu a mai suportat niciun alt gust și a mâncat doar cartofi prjiți și aripioare de pui. Aceasta a avut parte de vizite la terapeut, iar datorită hipnozei, Rebecca a reuşit să consume pentru prima dată fructe, legume, cârnaţi sau brânză.

"Am fost sceptică în ceea ce privește hipnoza, dar până acum se pare că a ajutat. De când am mers la prima mea ședință, am reușit să încerc cel puțin două alimente noi în fiecare zi și scopul meu este să pot mânca o întreagă cină bazată pe friptură. Senzaţia de sufocare a încetat încă de la prima şedinţă, asta era şi motivul pentru care nu puteam să mănânc nimic în primul rând. M-a afectat toată viaţa. Nu am ieşit niciodată în oraş să mănânc alături de prietenii mei şi mulţi oameni nu înţeleg de ce nu puteam pur şi simplu să consum mâncare normală. Fizic nu puteam să duc la gură alt aliment, simţeam că mă înec, aşa că am rămas cu aripioarele şi cartofii prăjiţi care nu-mi dădeau starea asta. Părinții mei au încercat să mă hrănească cu alte alimente, dar mă supăram extrem de tare şi refuzam pur şi simplu.”, a povestit tânăra.

Mama fetei, Cheryl, în vârstă de 55 de ani, și-a încurajat fiica să încerce noi alimente toată viața, dar fără rezultat.

"A fost foarte greu de-a lungul anilor; ea este întotdeauna cea care nu poate mânca la niciun eveniment. Dacă ar merge la casa unei prietene, ar trebui să-i împachetăm propria cină sau să cerem să-i facă aripioare de pui și cartofi. Nu puteam merge la restaurant, dăţile rare în care o făceam trebuia să comande doar din meniul pentru copii. Când era mai mică am încercat, dar nu voia să mănânce nimic altceva. Dacă o forţam se enerva şi refuza să mânânce orice câteva ore bune, aşa că am renunţat. Acum însă creierul său trebuie instruit pentru a accepta diferite texturi pe care nu le-a încercat niciodată.”, a mărturisit mama fetei, potrivit Mirror.