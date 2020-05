Cei opt supravietuitori ramasi in competitia “Survivor Romania” au avut si aseara un meci de recompensa, o petrecere in stilul anilor '80 si o cina copioasa menita sa ii ajute sa aiba energia sa lupte pe traseu pentru marele premiu. Inedita a fost tragerea la sorti a coechipierilor, avand in vedere ca jocul presupunea patru echipe mixte.

Astfel, pe traseu au intrat ca echipa fostii faimosi Cezar cu Emy si fostii razboinici Iancu si Emanuela, surpriza fiind celelalte doua echipe in care coechipieri au fost din fostele tabere adverse: Emanuel cu Elena si Ghita cu Lola.

Emy Alupei a resimtit presiunea jocului si apropierea finalei si a izbucnit dupa ce a fost invinsa de Ema la final. Incercarile lui Cezar de a o linisti au fost zadarnice.

"Avem o singura viata, nu e presiune...M-am demoralizat total, nu mai pot psihic!", a spus, printre lacrimi, Emy Alupei.

Echipa castigatoare a fost cea a lui Iancu si Emanuela. Ei au avut posibilitatea sa isi invite doi alti colegi la petrecere si i-au ales pe Lola si Emanuel. Fostii razboinici s-au bucurat de o seara relaxanta. Costumati in stilul disco s-au bucurat de muzica, cina, dans, in asteptarea meciurilor grele care vor urma in “Survivor Romania”.