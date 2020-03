Informație de ultimă oră transmisă de autoritățile din Italia, focarul de infecție coronavirus din Europa.În doar o singură zi, Italia a înregistrat 793 de morți, ca urmare a răspândirii coronavirus.

La nivel național au apărut 6557 de cazuri noi de infectare cu coronavirus.

Roman din Italia, disparut in plina pandemie de coronavirus

Apel disperat al unei romance care isi cauta fratele despre care nu mai stie nimic de doua saptamani. Barbatul locuieste in Italia de 20 de ani, dar sora lui nu a mai reusit sa ia legatura cu el de la inceputul lunii martie.

In plina pandemie de COVID-19, romanca cere ajutorul pentru a afla ce s-a intamplat cu fratele ei care locuieste in Italia.

„Am un frate care este în Italia de 20 de ani. Am vorbit cu el acum două săptămâni înainte să înceapă criza de coronavirus. De atunci nu mai stiu nimic de el. Acum un an a făcut infarct și a stat 28 de zile in comă. Ulterior am aflat. De două săptămâni sun și are telefonul închis", a spus femeia pentru stiridiaspora.ro.

Ultimele cuvinte ale medicului chinez care a anunțat primul epidemia de coronavirus

Doctorul Li Wenliang a fost primul medic care a încercat să avertizeze lumea despre pericolul răspândirii virusului COVID-19. Împreună cu alți șapte doctori, el a fost pedepsit pentru avertismentele pe care l-a făcut.

Viața medicului oftalmolog Li Wenliang a fost răpusă de virusului pe care a încercat din răsputeri să-l facă cunoscut mai multor oameni. Doctorul a început să vorbească despre COVID-19 la finalul lunii decembrie a anului trecut.

O conversație dintre Li Wenliang și poliști a fost făcută public, după moartea doctorului, relatează Daily Star. În timpul discuției, bărbatul este avertizat că are un comportament ilegal și va fi pedepsit comfrom legii dacă mai continuă să vorbească despre coronavirus.

Înainte să moară, doctorul a publicat o fotografie cu el pe rețelele de socializare, de pe patul de spital.

„Astăzi, testul a ieșit pozitiv, praful s-a așternut, iar diagnosticul a fost confirmat”, a fost mesajul doctorului.