"Recunoaștem în premieră" Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au făcut un nou pas în relație. Nu au mai avut răbdare și au dezvăluit totul în direct. Până și Cristi Brancu a rămas uimit: "Tu ai mai cântat înainte?"

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au decis să nu se mai ascundă de ochii lumii și să își trăiască povestea de iubire așa cum simt.

Au bifat vacanțe împreună, evenimente la care au luat parte în doi, emisiuni în care au ales să vorbească despre dragostea lor aflată la început de drum, iar acum mai vin cu o veste.

Dinu și iubita sa au bifat o reușită profesională în doi

Pentru că au hotărât, căci ambii sunt persoane publice, să fie deschiși cu publicul lor, în cadrul emisiunii prezentată de Cristi Brancu, cei doi au surprins cu ultima decizie pe care au luat-o și deja au pus-o în aplicare.

Concret, după ce au dansat la TV împreună, pe o piesă ce le-a intrat rapid la inimă, Dinu și Magdalena au decis să o transforme în melodia lor.

Zis și făcut! Iar asta a însemnat o premieră pentru frumoasa brunetă, căci nu mai are până acum vreo altă piesă lansată. Căci da, a înregistrat prima piesă în duet cu iubitul ei.

Însă, chiar și așa, i-a recunoscut lui Cristi Brancu că domeniul muzical nu îi este deloc străin. Și asta pentru că aproape un deceniu a făcut parte din corul bisericii, deci, experiență are, doar că una puțin diferită, dar care o ajută acum.

"Dinu Maxer: E Marea Neagră în spatele nostru, suntem la Nisipurile de Aur, urmează să avem un eveniment împreună, va fi primul eveniment prezentat în tandem, iar până sâmbătă ne-am luat încă două zile, ca să ne și relaxăm.

Magdalena Chihaia: Îmbinăm utilul cu plăcutul.

Dinu Maxer: Trebuie să-ți recunoaștem ceva în premieră, și anume faptul că am înregistrat prima piesă împreună, în duet. Și nu una oarecare, este piesa care m-a cucerit pe mine, piesa pe care am dansat la tine (n. red. către Cristi Brancu) și piesa pe care am preluat-o ca un cover și am făcut versuri ce ne caracterizează relația. Așadar, o să fie un fel de piesă de suflet.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au făcut un nou pas în relație [Sursa foto: Facebook ]

Cristi Brancu: Vreau să vă întreb dacă aveți vreun nume de alint unul pentru celălalt.

Dinu Maxer: E bună întrebarea, eu evident că nu îi spun "Magdalena", îi spun "Magda"

Magdalena Chihaia: Iar eu îi spun "Dinu".

Cristi Brancu: Tu ai mai cântat înainte (n. red. către Magdalena Chihaia)?

Magdalena Chihaia: Dacă îți spun o să zici că sunt chiar o "sfântă". Am cântat nouă ani în corul Bisericii Catolice ca soprană", au declarat cei doi, în cadrul emisiunii moderate de Cristi Brancu.