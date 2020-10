Recunoști fetița din imagine? Un tablou cu ea a pus pe jar internetul, după ce s-a aflat ce scria pe spatele fotografiei

Un tablou impresionant își caută proprietarul

Un anunț postat pe rețeaua de socializare Facebook a impresionat mai multe persoane. O tânără din București încearcă să găsească proprietara unui tablou pe care l-a găsit la un târg de vechituri.

În imagine este o fetiță cu ochii mari, nu mai mare de 10 anișori. Înduioșător este mesajul de pe spatele fotografiei, în care tatăl micuței îi spune câteva cuvinte din suflet.

Mesajul emoționant lăsat de un tată fetiței sale

„Tati îți dorește ca toată viața să-ți fie numai un zâmbet. Ești viața mea și hrana sufletului meu”, este mesajul scris pe spatele fotografiei.

Tabloul a fost făcut în anul 1996, iar cel mai probabil copila din imagine are în prezent vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani. Tânăra care a publicat povestea își dorește să o găsească pe protagonista tabloului, pentru că este sigură că i-ar trezi amintiri frumoase. De altfel, ea consideră că un astfel de mesaj ar trebui să fie pentru totdeauna aproape de cea care l-a primit.

Micuța din fotografie este căutată pentru e revendica tabloul

Proprietara tabloului este căutată

Ana-Maria a postat anunțul pe Facebook, în care își roagă prietenii virtuali să distribuie imaginea, pentru a ajunge la cineva care o poate recunoaște pe micuță.

„Caut o tânără doamnă, 30-35 ani, tată iubitor și adorabil. Duminică am fost în târgul de vechituri și am găsit acest tablou cu un adorabil mesaj pe fotografie. Cred că aici e singurul loc în care ar fi posibilă găsirea ei și returnarea acestei mici comori. Please share”, este mesajul postat de Ana-Maria.

Internauții nu au rămas indiferenți, iar cei care au fost impresionați de această poveste au distribuit postarea.