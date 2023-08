Reea a devenit mamă pentru prima dată! Vloggerița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu”

In articol:

Reea este foarte cunoscută în mediul online, astfel că de fiecare dată și-a ținut fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. Vloggerița a fost în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată, iar acum este și mai împlinită pentru că își poate strânge copilul în brațe.

Reea nu-și mai încape în piele de fericire

Chiar în urmă cu puțin timp a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Iată primele ei declarații în calitate de mămică!

Reea se poate declara în aceste momente o femeie împlinită în totalitate. Tiktokerița a născut primul ei copil și este mai fericită ca oricând. Alături de ea a fost iubitul ei, Florin, dar și sora ei, Tina Drip. Ei bine, în urmă cu o zi ea a ajuns la camera de gardă, iar după câteva ore a adus pe lume un băiețel sănătos. Pentru că își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, Reea a făcut primele declarații după naștere, chiar pe platforma unde își petrece majoritatea timpului.

„Acum am ieșit din operație și vreau să vă spun că va iubesc pe toți și că vă mulțumesc pentru susținere și băiețelul nostru s-a născut oficial. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că este sănătos, îl iubesc foarte mult și abia aștept să îl văd!”, a mărturisit Reea, pe contul ei oficial de TikTok.

Reea și Tina s-au împăcat

În urmă cu câteva luni, cunoscutele surori au trecut prin clipe tensionate, după ce au avut mai multe discuții controversate. Și-au aruncat cuvinte grele una alteia, dar într-un final au ajuns să facă pace.

Nimeni nu se aștepta ca între cele două să mai existe cale de împăcare, mai ales după ce și-au adus acuzații grave, dar au reușit să șteargă totul cu buretele, iar azi sunt una lângă cealaltă.

„Cum e posibil să vin în casă la ea și să-mi zică tu nu intri, orice ar fi pe lumea asta, ești un fake! Vii în restaurant să mănânci cu noi, cu mama, cu tata, vii și te dai că tu ne chemi la masa în familie și tu te faci că nu știi oră și zici să nu vin. Ești un fake! N-ai caracter, nu știi ce înseamnă familie, nu știi ce înseamnă oamenii din jurul tău, să ai grijă de oamenii din jurul tău, sunt toți sătui de caracterul tău infect, toată lumea știe cum ești tu, de la toți oamenii cu care am lucrat. Toți oamenii care au fost de față de fiecare dată când plâng și spuneam nu mai pot să mai muncesc singură, de câte ori am fost în studio și am plâns și am zis nu mai pot, vreau să renunț la proiectul ăsta, să editez, să fac muzică, să mă chinui, să alerg, nu mai pot că ție nu îți arde, ție îți arde de bărbați, ție nu-ți arde de proiectul nostru, tu nu ești capabilă să faci și una și alta, n-ai fost niciodată.”, spunea Reea în urmă cu câteva luni, pe contul ei de TikTok.

Reea și Tina, după ce s-au împăcat! [Sursa foto: Instagram]