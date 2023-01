Reea și Tina, scandal monstru! Surorile au ajuns la cuțite și își aduc acuze grave! Roșcata a rupt tăcerea și face dezvăluiri uluitoare despre brunetă: “Ești un fake. N-ai caracter”

In articol:

Reea și Tina sunt urmărite de foarte mulți români, pe rețelele de socializare, iar cele două păreau că se înțeleg de minune, mai ales că s-au făcut cunoscute împreună, reușind să intre în sufletul multor internauți. Cu toate acestea, însă, relația dintre ele pare că s-a răcit în ultima perioadă, iar asta nu e tot, căci surorile au început chiar să-și arunce cuvinte dure, pe internet.

După ce Tina ar fi făcut un live în care vorbea urât de sora sa, Reea nu a rămas indiferentă și a ieșit cu o serie de declarații dure legate de brunetă, spunând că nu este așa cum pare pe rețelele de socializare. Printre lacrimi, roșcata a spus totul despre sora ei, iar printre acuzațiile grave, aceasta a mai precizat că își denigrează chiar și partenerul de viață, pe Lari.

„Cum e posibil să vin în casă la ea și să-mi zică tu nu intri, orice ar fi pe lumea asta, ești un fake! Vii în restaurant să mănânci cu noi, cu mama, cu tata, vii și te dai că tu ne chemi la masa în familie și tu te faci că nu știi oră și zici să nu vin. Ești un fake! N-ai caracter, nu știi ce înseamnă familie, nu știi ce înseamnă oamenii din jurul tău, să ai grijă de oamenii din jurul tău, sunt toți sătui de caracterul tău infect, toată lumea știe cum ești tu, de la toți oamenii cu care am lucrat. Toți oamenii care au fost de față de fiecare dată când plâng și spuneam nu mai pot să mai muncesc singură, de câte ori am fost în studio și am plâns și am zis nu mai pot, vreau să renunț la proiectul ăsta, să editez, să fac muzică, să mă chinui, să alerg, nu mai pot că ție nu îți arde, ție îți arde de bărbați, ție nu-ți arde de proiectul nostru, tu nu ești capabilă să faci și una și alta, n-ai fost niciodată. Ca drept exemplu, vinzi colanți, foarte bine că ți-ai făcut un business sau ce vinzi tu acolo, dacă știi că bărbatul tău cânta, de ce l-ai oprit din cântat? Cânta la clarinet, de ce nu mai cântă cu nicio formație? De ce ți-ai dorit să nu mai cânte? De frică că te înșală? Ce face un bărbat de vârsta lui Lari când trebuie să fie stâlpul unei familii, să vândă colanți cu tine pe live, chiar în halul ăsta îți denigrezi bărbatul, nu vezi că ești de râs? Faci live despre mine, vorbești despre mine, mă sună toată lumea.”, au fost cuvintele Reei, printre lacrimi, pe TikTok.

Reacția Tinei, după declarațiile surorii sale

De asemenea, la rândul său, Tina nu a rămas indiferentă, așa că a venit cu o replică pentru sora sa, Reea, explicând pe larg fiecare lucru menționat de roșcată în declarațiile controversate.

În același timp, chiar și fanii au fost curioși să afle mai multe detalii despre această situație, mai ales în ceea ce îl implică pe Lari, partenerul Tinei: „Cum să îi interzici iubitului tău să renunțe la concerte, la cântat?”

„Hai să răspund și la asta pentru că mi se pare un subiect foarte important. Nu cred că aș putea eu să-l opresc pe Lari să cânte pentru că asta face de o viață și asta face cel mai bine din tot ce face el. Doi la mână, dacă cine vă spune mâine că sunteți fraiere, voi îl credeți? Nu! Astea au fost cuvinte spuse la mișto, doar ca să agite puțin, ca să pară că eu sunt o persoană negativă, din contră. Lari a avut niște probleme de sănătate și au trebuit rezolvate de foarte mult timp. Am fost la doctor și din cauza nopților nedormite a avut niște probleme pe care a trebuit să le rezolve. Toate nopțile nedormite și toate probleme se rezolvă prin somn, prin odihnă și prin stil de viață sănătos, având în vedere că el cântă de la 16 ani la nunți. Lari cântă în continuare, doar că este iarnă și doar știți și voi că nu prea sunt evenimente iarna. El are tariful lui, el cântă pe tariful lui. El este liber să-și aleagă evenimentele și să-și facă viața așa cum își dorește el și cred că trebuie să fiți puțini mai atenți la cum sunt livrate cuvintele.”, a fost replica Tinei.