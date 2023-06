Regele Charles al III-lea, dicurs emoționant la Palatul Cotroceni. Monarhul britanic a recitat din versurile lui Eminescu

In articol:

Regele Charles al III-lea a decis să facă o vizită de cinci zile în România. Monarhul și-a început călătoria vineri, 2 iunie, și va sta în țara noastră până marți, 6 iunie.

Deși vizita sa în țara este privată, suveranul s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, acolo unde a și susținut un discurs. După întâlnirea cu președintele, monarhul britanic va pleca în zona Transilvaniei, urmând ca ultima zi din călătorie să o petreacă în satul Viscri, care este, de altfel, locul său preferat din România.

Regele Charles al III-lea a recitat din Eminescu

Monarhul britanic a ținut un discurs emoționant la Palatul Cotroceni și a mărturisit că întotdeauna s-a simțit ca „acasă” în țara noastră. Mai mult decât atât, Regele Charles a recitat chiar și câteva versuri ale poeziei „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, scrisă de Mihai Eminescu.

Deși prima vizită a sa în România a avut loc acum 25 ani, suveranul păstrează și acum o legătură specială cu țara noastră, iar de-alungul timpului s-a implicat în numeroase proiecte care au pus România pe harta lumii.

Totodată, este îndrăgostit de cultura, tradițiile și obiceiurile românilor.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România”, a spus Regele Charles, în cadrul discursului.

De asemenea, suveranul a mărturisit că se simte extrem de apropiat de România și că întotdeauna a simțit o legătură puternică, mai ales prin prisma faptului că Familia Regală Britanică este înrudită cu Familia Regală a României.

„Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai şi aveam amintiri din copilăria comună petrecută aici şi pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România”, a mai declarat suveranul.

Vizita monarhului britanic, un motiv de bucurie pentru România

Vizita Regelui Charles este un motiv de bucurie, mai ales că este primul monarh britanic care vizitează țara noastră. De asemenea, va avea un impact major asupra țării României, atât din punct de vedere cultural și social, cât și din punct de vedere politic. Este deja bine cunoscut faptul că suveranul are o relație specială cu țara noastră, fiind implicat în diverse activități care au ca scop dezvoltarea imaginii pe care o prezintă România dincolo de granițe.

„Vizita sa are o importanță extraordinară pentru că în relațiile directe dintre Regatul Unit și România, România nu este un stat important. Este un stat important pentru fostul Prinț de Wales, actualul Rege al Regatului Unit pentru că strămoșii săi erau și din Transilvania, dar a legat o prietenie foarte specială cu România și cu Ținutul Săsesc și asta îl face să se întoarcă aici.

Nu știu dacă asta se va traduce automat într-o relație cât mai bună, dar trebuie să ne gândim că într-un moment în care în România sunt greve, în care toată lumea amenință că pactul social va fi desființat și există această instabilitate, oamenii de afaceri străini ar putea pune încrederea în România sub semnul întrebării, dar o țară în care Regele Charles al III-lea face o vizită, este o țară sigură!”, a declarat politologul Cristian Pârvulescu pentru Wowbiz.ro.