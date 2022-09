In articol:

Regele Charles al III-lea, noul suveran al Regatului Unit va fi conducătorul a 17 teritorii.

Regele Charles al III-lea este noul conducător al Regatului Unit al Marii Britanii

Vezi din ce țări este compus Regatul Unit al Marii Britanii!

Regele Charles al III-lea este noul suveran al Regatului Unit. Acesta este fiul cel mare al Reginei Elisabeta a II-a și este căsătorit cu Regina Consoartă Camilla.

Astfel că, Regina Elisabeta a II-a a murit la 96 de ani, după o domnie de șapte decenii, fiind cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Acum, în locul ei pe tron se află Charles al III-lea care va fi cunoscut sub acest nume după ce a avut de ales dintre cele patru prenume ale sale: Charles Philip Arthur George.

Regele Charles a luat deja și prima decizie în calitate de Rege. Se pare că acesta a decis locul în care se va muta după ce îi va lua locul pe tron mamei sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

El și soția lui, Camilla, vor locui la Palatul Buckingham, potrivit Daily Mail, asta după ce în ultima perioadă s-a zvonit că reședința regală nu va mai fi locuită după moartea Majestății Sale.

Din ce țări este compus Regatul Unit al Marii Britanii

Charles al III-lea, noul suveran al Regatului Unit va domni peste încă alte 16 state care poartă denumirea de Commonwealth Realms.

Cum fiecare regat este independent, Charles al III-lea, ca monarh, deține un titlu distinct pentru fiecare, deși, după conferința premierilor Commonwealthului din 2022, toate includ la sfârșit și pe cel de Șef al Commonwealthului, scrie ro.wikipedia.org. De exemplu, în cazul Australiei, titlul regal este Charles the Third, by the Grace of God, King of Australia and of His other Realms and Territories, Head of the Commonwealth (Charles al treilea, prin grația lui Dumnezeu, rege al Australiei și a altor regate și teritorii ale ei, șef al Commonwealthului).

Menționăm că poziția de „Șef al Commonwealthului” este pur simbolică, asigurând reprezentarea asociației libere a unor membri independenți. De asemenea, Regatul Unit al Marii Britanii este format din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Declarația Regelui Charles al III-lea după moartea Reginei Elisabeta a II-a

La doar o oră de la decesul mamei sale, Charles al III-lea a transmis public un mesaj, închinat mamei sale, Regina Elisabeta a II-a. Iată cuvintele pline de durere:

„Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de tristețe profundă pentru mine și pentru ceilalți membrii ai familiei mele. Plângem trecerea la cele veșnice a celei care a fost o prețuită Suverană și o prea-iubită Mamă.

Știu că pierderea ei va fi resimțită profund în toată țara, în Regat și în Commonwealth și de nenumărați oameni din întreaga lume.

În această perioadă de doliu și schimbare, eu și familia mea vom fi mângâiați și susținuți de respectul și afecțiunea profundă cu care a fost atât de larg cuprinsă Regina.”, a declarat Majestatea Sa, Regele Charles.

