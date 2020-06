In articol:

Regele Cioabă și-a înfuriat supușii după ce a postat câteva fotografii făcute în Duminica Rusaliilor, în curtea vilei sale din Sibiu. Cioabă conduce biserica penticostală Filadelfia și a provocat protestele credincioșilor, nemulțumiți de opulența afișată. (vezi cum a fost la petrecerea organizată de ziua soției regelui Cioabă)

Citeste si: Forfota mare la palatul lui Dorin Cioaba. Regele international al romilor se pregateste sa mearga pe meleagurile stramosilor sai: in India

Citeste si: Cum arată acum prințesa rromilor Ana Maria Cioabă, cea care a declanșat cel mai mare scandal internațional după ce a fost măritată forțat la 12 ani

Citeste si: Spectacol pe ritmuri de rock&roll si gypsy, sambata aceasta, la “Imi place dansul”! #Concurentii emisiunii se intrec in coregrafii pline de pasiune

„Biserica Fliladelfia, slavind pe Dumnezeu”, a postat Cioabă pe pagina sa de facebook, în dreptul unor fotografii cu masa organizată de Rusalii, una pe care se aflau maldăre de fripturi și mezeluri, lucru care nu a fost apreciat de credincioșii penticostali. Mai mult, Cioabă s-a pozat și cu o oaie căreia îi tăiase beregata, urmând să fie friptă la proțap.

Regele Cioabă și-a umplut masa de Rusalii cu fripturi: "Nu va intra un bogat în Împaratia lui Dumnezeu"

„Dati la saraci, asa puteti slavi pe Dumnezeu...Pai toți de acolo sunt săraci, dar se cred bogați, n-au nici măcar pe Domnul, doar cred ca îl au...Cu nici un chip nu va intra un bogat în împaratia lui Dumnezeu...Unde sunt saracii?”, au postat supușii Regelui Internațional al Romilor.

În această primăvară, familia Cioabă a fost în doliu. Gogu Mihuțescu, fratele primului rege al romilor, Ioan Cioabă, tatăl lui Dorin, și soția lui au murit în aceeași zi, la doar câteva ore distanță. Femeia fusese confirmată cu coronavirus, în timp ce soțul ei era suspect. Gogu Mihuțescu avea 70 de ani, iar soția lui avea 68 de ani. Cei doi soți fuseseră plecați timp de aproape trei săptămâni în Turcia și când s-au întors au început să aibă simptome specifice coronavirusului.

Regele Cioabă și-a umplut masa de Rusalii cu fripturi. A fost în doliu

„Soția lui este confirmată cu coronavirus, încă de sâmbătă seara. A avut coronavirus și cadrele medicale care au dus-o vineri cu salvarea sunt acum în izolare. Ea a fost intubată, am stat câteva zile, am așteptat, am crezut că își revine, dar în final a decedat. Între timp și sotul a fost internat, chiar cu o zi sau două înaintea femeii. Avea probleme medicale, făcea dializă. S-a agravat și starea lui și a murit luni. Era suspect”, a declarat Dorin Cioabă

Gogu Mihuțescu a murit pe data de 30 martie 2020. La o zi după deces, pe data de 31 martie 2020 a venit și rezultatul testului pentru coronavirus, care a confirmat că liderul rrom contractase și el virusul. El suferea de insuficiență renală cronică cu dializa boală cardiovasculara.