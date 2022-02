Reghe, prima ieșire publică în plin divorț! Lovitură pentru Anamaria Prodan! Ce a spus despre ea?! „E plină de ură, de răutate”

In articol:

Recent, Laurențiu Reghecampf a fost invitat în podcast-ului lui Cătălin Măruță, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri despre separarea dintre el și celebra impresară, Anamaria Prodan. Antrenorul a vorbit, fără ocolișuri, despre mama băiatului lui, explicând ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Laurențiu Reghecampf a explicat că în ceea ce privește bunurile celor doi, majoritatea cadourilor au fost cumpărate de el. Mai mult decât atât, antrenorul a mai spus că Anamaria Prodan este plină de ură și de răutate, iar în acest moment, acesta o respectă pe cea care i-a fost soție doar pentru că este mama fiului lui, Laurențiu Reghecampf Junior.

Laurențiu Reghecampf: „Ce a făcut Ana este foarte urât”

Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan a zguduit o țară întreagă, iar după ce impresara a făcut o serie de dezvăluiri despre relația sa cu antrenorul, acum Reghe a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat, de fapt, între el și cea care i-a fost soție.

În primă fază, antrenorul a explicat că lucrurile pe care Anamaria Prodan le-a făcut sunt foarte urâte, iar acesta a specificat că mai întâi ar fi trebui ca impresara să analizeze situația și să observe dacă ea a procedat mereu corect în relația cu el.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu, analizează-te pe tine, ai fost tu cea mai corectă, ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine și eu am greșit mereu?! Nu mai văd nimic, adică pentru mine este egal cu zero, doar respectul că este mama lui Bebe, în rest nimic.”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Captură Video]

Antrenorul, despre cadourile scumpe pe care i le-a făcut impresarei

De asemenea, între cei doi au fost mai multe discuții privind bunurile comune, iar la un moment dat, Anamaria Prodan a declarat că Laurențiu Reghecampf ar fi plecat cu ceasurile scumpe ale impresarei. Cu toate acestea, bărbatul susține că acest lucru este departe de a fi real, asta pentru că i-a făcut numeroase cadouri scumpe vedetei, iar de fiecare dată când aceasta își dorea ceva, el nu o refuza niciodată.

Totodată, într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, Anamaria Prodan a mai spus că averea pe care cei doi o aveau împreună era, de fapt, moștenirea lăsată de mama sa, Ionela Prodan, însă Laurențiu Reghecampf a mai specificat că de-a lungul carierei sale a făcut mai bine de câteva zeci de milioane de euro, la rândul său.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi a vrut ceas pe care îl are Richard Mille, am dat 100.00 de euro. Mie dacă îmi spunea că vrea geantă de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care. Niciodată nu i-am zis nu, poate să declare ce vrea dar nu poate să spună că ea a adus banii, eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama, pe bune acum. Ce, era Ionela Prodan cumva șeicul de la Al Hilal. Eu i le-am cumpărat, absolut, pot să spun tare, răspicat. Am și facturile!”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Astfel, antrenorul a mai completat, spunând că Anamaria Prodan este plină de ură și de răutate, iar toate acțiunile sale din prezent îi vor face rău fiului lor, în viitor.

„E plină de ură, de răutate, mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care o să-i dăuneze la un moment lui Bebe.”, a mai adăugat antrenorul.