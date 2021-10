Regina Elisabeta a II-a, gest controversat! Nu a vrut să primească un premiu important. Care este motivul?

Regina Elisabeta a II-a [Sursa foto: Captură KANAL D] 17:27, oct 20, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

O celebră revistă britanică a propus Palatului Buckingham să-i acorde titlul "The Oldie of the Year" reginei Elisabeta a II-a. Suverana aflată pe tron de aproximativ 70 de ani nu a vrut să primească distincția din motive personale.

Revista a făcut publică scrisoarea de refuz a Majestății Sale, care a fost expediată pe 21 august de castelul Balmoral din Scoția, unde îi plăcea să stea pe timpul verii. Scrisoarea a fost aprobată și semnată de Tom Laing-Baker, secretarul ei adjunct privat.

"Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte şi, prin urmare, nu crede că îndeplineşte criteriile pentru a accepta (premiul)", a fost scris în scrisoarea de refuz.

Deși s-a speculat că s-a retras după decesul soțului ei, prințul Philip, care s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani, a ieșit din izolarea de la castelul Winsor și s-a afișat în public la diverse evenimente.

Cu toate acestea, vârsta înaintată își pune amprenta, săptămâna trecuta fiind văzută sprijinindu-se de un baston.

Ce a făcut Regina Elisabeta a II-a înainte de a-l conduce pe ultimul drum pe Prințul Philip

Regina Elisabeta a II-a are parte de momente foarte grele, după ce Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, s-a stins din viață, în urmă cu câteva zile.

Sâmbătă au avut loc funeraliile soțului Reginei Elisabeta a II-a. Timp de 73 de ani, Ducele de Edinburgh și Regina Elisabeta a II-a au fost căsătoriți, iar dragostea lor a rezistat nu doar trecerii timpului.

Prințul Philip a cerut-o în căsătorie pe Elisabeta în vara anului 1946. Cei doi s-au mutat după căsătorie în Casa Clarence din din Londra, acolo unde a venit pe lume și primul copil, Charles.