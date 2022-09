Regina Elisabeta și-a lăsat cea mai bună prietenă fără loc de muncă, după ce aceasta a enervat-o: „Mi-a spus doar două cuvinte: Ești concediată”

In articol:

Pe parcursul celor șapte decenii de domnie, Regina Angliei s-a înconjurat de prieteni și de persoane care au respectat-o și au iubit-o.

Chiar dacă a fost cunoscută drept o persoană iubitoare, cu o inimă bună și prietenoasă, Elisabeta a II-a a avut momente în care a decis să taie legături de prietenie cu persoane apropiate din varii motive.

Citeste si: Tzancă Uraganu, glumă controversată pe seama morții Reginei Elisabeta a II-a. Ce a spus cântărețul pe TikTok

Citeste si: Ce mănânca Regina Elisabeta a II-a, încă din copilărie. Ce preparat modest prefera monarhul- kfetele.ro

Citeste si: Ultima imagine cu Regina Elisabeta in public. Detaliul pe care multi l-au ignorat..- bzi.ro

Ce a determinat-o pe Regina Elisabeta a II-a să-și concedieze cea mai bună prietenă

Una dintre cele mai bune prietene ale Suveranei a fost stilista acesteia, Angela Kelly. Angela a lucrat pentru casa regală și pentru Regină pentru mai mult de 25 de ani, perioadă în care a lansat și cartea „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”/„Cealaltă față a monedei: Regina, Dulapul și Garderoba”.

Pe lângă noțiuni de ordin vestimentar, pe parcursul cărții, Angela povestește și diferite momente savuroase pe care le-a împărtășit alături de Suverană.

Glumeață din fire, Kelly nu se sfia să fie deschisă cu Regina. Iată însă că una dintre glume a costat-o pe Angela locul de muncă. Totul s-a petrecut în timp ce Regina efectua o vizită în Australia.

Citeste si: Regele Charles al III-lea, primul discurs în calitate de suveran al Regatului Unit. Moștenitorul său, William, devine prinț de Wales: „Va primi toate titlurile scoțiene care au însemnat mult pentru mine”

„Îmi amintesc că Regina a ieșit afară și a strigat: «Este o kookaburra!». M-am dus să deschid cușca și ea a urlat la mine: «Nu! Nu face asta! Va zbura!». Întorcându-mă către Majestatea Sa în timp ce încercam să fiu serioasă, i-am spus solemn că era moartă. Părea îngrozită când mă îndreptam spre ea cu brațele întinse, însă, în momentul când mi-a luat pasărea din mâini, și-a dat seama că o păcălisem. Mi-a spus doar două cuvinte: Ești concediată”, a povestit Angela Kelly în cartea sa.