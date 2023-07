Regina Întunericului i-a pregătit coșciugul fostului soț al Anamariei Prodan: "I-am luat măsura, e mic"

In articol:

Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, a devenit cunoscută în showbizul din țara noastră datorită afacerilor sale cu pompe funebre. De-a lungul timpului, prietena și partenera de afaceri a Anamariei Prodan a reușit să-și clădească o carieră de succes în acest domeniu, iar astăzi se poate lăuda cu un imperiu construit prin forțe proprii.

Gabriela Lucuțar i-a pregătit sicriul lui Reghecampf

Invitată în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Gabriela Lucuțar a făcut o dezvăluire bombă. Se pare că deja i-a luat măsurătorile fostului soț al Anamariei Prodan, așa că știe cum va arăta sicriul lui.

"Sincer, da. I-am luat măsura la coșciug lui Reghe. E mic.", a declarat Gabriela Lucuțar.

Anamaria Prodan și Gabriela Lucuțar, o prietenie adevărată

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cele două sunt și prietene foarte bune, dar și partenere de afaceri. Fără doar și poate, se pot declara două femei de succes, întrucât au reușit să-și construiască cariere de succes și un renume în domeniul în care activează fiecare dintre ele. Întrebată care este sfatul pe care i l-ar da Anamariei Prodan, Gabriela Lucuțar a mărturisit că i-ar spune să aibă grijă la persoanele de care se înconjoară, deoarece în momentele dificile mulți dintre oamenii care erau alături de ea la

petrecerile pe care le organiza, dispăreau pur și simplu.

„Regina Întunericului” are numai cuvinte de laudă la adresa bunei sale prietene, spunând că este un om puternic, cu o inimă bună, care îi dă întotdeauna sfaturi folositoare.

„Să fie puternică. Ea este un om puternic. Să aibă grijă la prieteni, aici este o problemă și am văzut că la un moment dat avea pontonul plin de prieteni. Când a avut probleme... eu știu, că sunt lângă ea de atâta timp. Și i-am spus așa: 'Măi Ana, cum se face că atunci când faci petreceri vin atât de mulți oameni, prieteni, că ce mult te iubesc, pregătești tu tot, e totul gratis, mâncăm, bem, ne distrăm, toată lumea pleacă acasă. Cum se face că atunci când ai o problemă toată lumea are, la rândul ei, o altă problemă și nu pot. Nu știu, nu răspund la telefon'. I-am spus, are o inimă foarte bună. Întotdeauna Ana mă învață numai de bine și îmi dă cele mai bune sfaturi, nu credeam. Unul concret: tot timpul să mă autodepășesc.”, a spus Gabriela Lucuțar, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

