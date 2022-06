„Regretați vreun pic?” Ce a găsit Oana Moșneagu când s-a întors acasă de la filmări? I-a bătut obrazul lui Vlad Gherman

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt cel mai neașteptat cuplu din showbiz-ul Românesc. Cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare, iar de câteva luni de zile au început relația.

Chiar dacă la început și-au dorit ca totul să fie un secret bine păstrat, după ce au început să circule zvonurile despre ei, au decis să-și asume dragostea și în spațiul public, iar de atunci fanii vor să știe fiecare detaliu al relației lor.

După ce s-au mutat împreună, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să-și extindă familia! Astfel că și-au luat un pui de pisică, iar din ultimele imagini postate de actriță pe rețelele de socializare se pare că micuța este foarte năzdrăvană.

Oana Moșneagu: „Dar nu aveți mustrări de conștiință?”

În urmă cu puțin timp, Oana Moșneagu s-a întors de la filmări, iar ce a găsit în casă aproape că a lăsat-o fără cuvinte. Se pare că felina a decis să exploreze puțin noua casă și a dărâmat un ghiveci cu flori, iar mizeria este de nedescris. Astfel că actrița i-a bătut puțin obrazul iubitului ei: „Nu știu cu o educi tu Vlad Gherman când eu sunt la filmări, dar...”

Mai în glumă, mai în serios, Oana Moșneagu a dojenit-o pe pisică: „Ce ați putea să spuneți despre fapta pe care ați făcut-o. Vă rugăm frumos să ne declarați de ce ați făcut acest lucru. Știți că este ilegal? Dar nu aveți mustrări de conștiință, spirit etic plin de morală. Regretați vreun pic? Mă auziți?”, a spus Oana Moșneagu la InstaStory.

Oana Moșneagu, dezamăgită de Vlad Gherman! Ce a găsit în bucătărie?

În urmă cu câteva zile, Oana Moșneagu le-a arătat tuturor urmăritorilor ce a găsit în urma lui Vlad Gherman, care trecuse prin bucătărie.

Se pare că acesta s-a delectat cu un tort de înghețată, iar după ce a luat o felie a lăsat restul pe blatul de la bucătărie. Când actrița a ajuns acasă, a găsit o mizerie de nedescris. Ea a filmat totul și a postat pe TikTok.

„E foarte greu să ai un iubit cu Alzheimer de la o vârstă fragedă. Am întrebat dacă mi-a oprit și mie niște tort de îngheață și el a zis că da și am căutat în congelator și am găsit asta. E o cutie goală pentru că iubitul meu a băgat în congelator cutia goală și a uitat tortul pe blatul de la bucătărie.”, a spus Oana Moșneagu într-un filmuleț pe TikTok.