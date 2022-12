Regretul care o macină pe Anca Codrescu! Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu încă suferă: "Mă apasă foarte mult că nu am putut face acest lucru" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Codrescu a venit imediat în România, în momentul în care a auzit că actorul s-a stins din viață. Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu era optimistă, pentru că ultima dată când vorbise cu el se simțea bine și spune că nimeni nu i-a transmis că starea acestuia de sănătate s-a înrăutățit.

Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu a aflat de la fratele ei că tatăl s-a stins din viață, iar la foarte scurt timp a pornit spre România, ea locuind în Spania. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat atunci cu Anca și ne-a mărturisit că nu se aștepta la o astfel de veste.

Anca Codrescu și-ar fi dorit să își ia rămas bun de la tatăl său și să îi strângă mâna pentru ultima oară și spune că acest lucru s-ar fi întâmplat, dacă familia din România ar fi anunțat-o mai devreme că starea de sănătate a actorului s-a degradat.

Anca Codrescu, măcinată de un regret după moartea marelui actor

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat recent cu Anca Codrescu, iar fiica adoptivă a celebrului actor ne-a mărturisit că acum, la aproape o lună de la înmormântare o macină un mare regret și anume că nu apucat să își ia adio de la părintele său adoptiv.

"Mă apasă foarte mult că nu am putut să îmi iau un ultim adio de la tatăl meu. Mi s-a părut nejustificat să nu mă cheme și să îmi spună ce se întâmplă. Puteau să se gândească dacă pot sau nu să vin din Spania, dacă am cum să vin.

Ei aveau obligația să îmi spună că tatăl meu nu este bine, că a căzut mai rău. Eu vorbisem cu el ultima oară și mi-a spus că se simte mai bine. Eu din cauza asta nu mă pot împăca cu gândul acesta că nu am apucat să îi spun adio. O să mă macine mereu.

Stau să mă gândesc la viitorul meu, eu aici muncesc ca să îmi câștig dreptul la o pensie, dar dacă mă întorc acasă în România, am speranță că îmi vor rămâne patru pereți și un acoperiș", a mărturisit Anca Codrescu, pentru WOWbiz.ro.

Anca Codrescu, fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Ce au vorbit cei di ultima oară

Anca Codrescu a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro la doar câteva ore după ce s-a aflat că celebrul actor a încetat din viață, iar la acel moment ne-a mărturisit că vorbise recent cu tatăl său și părea că se simte mai bine, motiv pentru care ea intenționa să vină în România de Crăciun.

"În aprilie am fost ultima dată la tatăl meu, de Paște și de ziua mea. Apoi, am ținut tot timpul legătura. Acum câteva zile am vorbit cu el și mi-a spus că e mai bine, că l-au luat cu salvarea pentru că a avut o cădere de tensiune.

Mi-a spus că i-au dat niște vitamine și că a început să mănânce. Mi s-a părut pozitiv și așa am fost și eu optimistă.

Voiam să îi fac în decembrie o surpriză să vin de sărbători acasă și m-a sunt fratele meu vitreg și mi-a spus că tata a murit", a mărturisit Anca Codrescu, pentru WOWbiz.ro.

Anca Codrescu, alături de actorul Constantin Codrescu și de fiica ei [Sursa foto: Facebook]