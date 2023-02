Regretul cu care Adriana Trandafir va trăi toată viața. Ce le-ar spune actrița părinților ei dacă ar mai fi în viață: „Îmi dau seama cât de mult contează”

In articol:

Adriana Trandafir este una dintre cele mai cunoscute actrițe din lumea teatrului românesc. Aceasta a reușit să îi impresioneze pe fani cu talentul ei și cu emoțiile pe care le transmite cu ajutorul fiecărui rol pe care îl joacă.

Aceasta este mereu cu zâmbetul pe buze și încearcă de fiecare data să fie optimistă, chiar dacă trăielte cu un regret în ceea ce îi privește pe părinții săi.

Cel mai mare regret al Adrianei Trandafir

Adriana Trandafir [Sursa foto: Captură video]

Adriana Trandafir a avut o copilărie frumoasă la țară, unde s-a bucurat de aer curat și trăirile pe care numai un astfel de loc ți le poate

oferi. Actrița a fost nevoită să facă treburile gospodărești prin casă, deoarece mama sa era bolnavă, dar acest lucru nu a împiedicat-o din a studia pentru a ajunge unde este astăzi. În urmă cu ceva timp, vedeta a trecut prin momente grele, atunci când a fost nevoită să își conducă pe ultimul drum părinții. Recent, aceasta a mărturisit că și-ar dori să-i mai revadă o singură data pe cei care au avut grijă de ea și să le ceară iertare pentru fiecare suferință pe care le-a provocat-o.

„Cu părinții am avut o relație foarte bună în sensul că, acum, retroactiv când nu-i mai am, îmi dau seama cât de mult contează să ai bunici, să ai părinți. Cât de mult contează să ai cel 7 ani de acasă, care, astăzi, au dispărut. Cu atât mai mult, cu cât eu i-am făcut cu picioarele pe pământ, la țară, cu ochii la cer către Dumnezeu, ascultând furnicile. Am avut griji mari că mama mea a fost bolnavă și am făcut ceea ce ea nu putea să mai facă. Îmi pare rău că nu le-am spus cât de mult înseamnă pentru mine și, dacă acum m-aș întâlni cu ei, mi-aș cere iertare pentru toate momentele în care i-am supărat, că i-am rănit, sau că fac lucruri care, mai târziu, îi afectează. Atunci, noi nu aveam tupeul pe care ăl au astăzi copii față de părinții lor, eram educați cu bun simț, iar astăzi au dispărut”, a declarat actrița, potrivit antenastars.ro.

La ce vârstă a aflat Adriana Trandafir că este adoptată

Un alt moment dificil prin care a trecut Adriana Trandafir a fost acela în care a aflat că cei pe care ea îi numea „mama” și „tată” nu erau părinții ei biologici. La acea perioadă, aceasta avea 50 de ani și a fost un adevărat șoc pentru ea și a considerat că a fost mințită toată viața. Actrița și-a cunoscut mama biologică și a aflat că mai are trei frați pe care a avut ocazia șă îi cunoască.