Regretul Roxanei Vancea! Ce i-a răpit viața de mămică? "Nu am reușit, a trebuit să mă ocup de pitic" | EXCLUSIV

Roxana Vancea este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online. Aceasta a devenit cunoscută pe vremea când era într-o relație cu Mihai Bendeac și juca în sketch-urile lui. Acum are o familie minunată, iar cea mai mare pasiune a ei este sportul, având o siluetă de invidiat.

Ce regretă Roxana Vancea că nu a făcut în 2022?

Anul 2022 a fost foarte activ pentru Roxana Vancea. Totul a fost despre familie. Cât de plin a fost anul precedent și cu câte s-a confruntat ca mămică, ne-a spus chiar vedeta.

"2022 a fost un an plin. Ne-a ținut în priză. Bebe a fost foarte mic și efectiv a trebuit să trecem prin toate episoadele, de la colici la dinți, mers în patru labe, dat cu capul în toate alea. A început să și meargă, a fost un an plin pentru noi. Ne-au ținut piticii în priză.", a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

2023 se arată la fel de activ pentru Roxana, deoarece are planuri mari. Se pare că are un regret, iar anul acesta vrea să îl facă să dispară. Este vorba despre pasiunea ei cea mai mare de care nu s-a mai putut bucura din cauza copiilor.

"Tot cu copiii avem planuri, să călătorim mai mult cu ei, să ne facem mai mult timp pentru noi, să reușim să le împărțim așa cumva. N-am foarte multe planuri, dar îmi doresc să fac sport iarăși, să revin la sală, că asta nu am făcut deloc în 2022. Anul ăsta mi-am propus să fac treaba asta și am reușit. Ieri am fost la sală. Mi-aș fi dorit să fac sport, dar nu mi-a permis timpul, copiii l-au ocupat pe tot, dar nici nu am vrut să ratez toate momentele astea cu cel mic, cu care sigur nu mă ma întâlnesc.", a adăugat Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Roxana Vancea, o mămică împlinită

Roxana Vancea este extrem de fericită și împlinită alături de soțul ei și cei doi băieței. Îi iubește enorm și le vrea tot binele din lume. Vedeta trebuie să se ocupe acum de doi copii, nu doar de unul și să le asigure amândurora ceea ce au nevoie pentru o creștere armonioasă. În acest context, Roxana ne-a spus cum face față în rolul de mamă a doi băieți micuți, cum se comportă bebe și dacă fratele mai mare este gelos.

"Eu zic că bine. Milan nu este gelos și în general se spune că atunci când celălalt copil nu este gelos, înseamnă că faci treabă bună, că nu simte că mai ai un bebeluș în casă. Bebe e foarte cuminte, nu am de ce să mă plâng. Nu plânge, e foarte ok. E un copil cuminte și atunci ne ușurează foarte mult munca.", a mărturisit Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

