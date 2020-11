REGULAMENT „Stii ce citesti?”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul concursului care face obiectul regulamentului (denumit in continuare „Concursul”) este societatea DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Pavilion T, Romexpo - Poarta D, sectorul 1, Cod Postal: 011465, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, cod unic de inregistrare 18684823, cont IBAN nr. RO96 UGBI0000362002485RON, deschis la Garanti Bank, telefon: + 4031 – 407 55 55, fax: + 4031 – 805 59 42, denumita in continuare Organizator.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe www.wowbiz.ro.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul se desfasoara in perioada 1 decembrie 2020 – 24 ianuarie 2021. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, anuntand acest lucru public pe www.wowbiz.ro.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data demararii Concursului si care este posesorul legal al unei adrese de e-mail si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). Participantii cu varsta mai mica de 18 ani la data demararii Concursului nu pot participa la Concurs si nu li se pot acorda premii in cadrul Concursului.

4.2. Angajatii si colaboratorii Organizatorului, ai partenerului Organizatorului precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

5.1. Organizatorul ofera un total de 8 premii, fiecare premiu constand intr-un telefon mobil.

5.2. Valoarea fiecarui premiu este de 2.731,08 lei fara tva. Valoarea totala a premiilor este de 21.848,64 lei fara TVA.

5.3. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.

5.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI: 6.1.

Zilnic in perioada Concursului, un numar de 5 (cinci) articole de pe www.wowbiz.ro vor fi marcate ca facand parte din Concurs cu marcajul „WOW”. Cand finalul articolului este vizibil in ecranul Participantului, se va deschide o casuta cu o intrebare al carei raspuns se gaseste in cuprinsul articolului repectiv („Pop-up”). In acelasi Pop-up, Participantul trebuie sa dea raspunsul corect si sa completeze toate campurile din Pop-up-ul respectiv.

6.2. Odata ce a raspuns la intrebarea din cadrul unui articol, un Participant nu va mai putea raspunde la acelasi articol, dar va puea participa in continuare raspunzand la intrebarile din celelate articole activate in Concurs.

6.3. Oraganizatorul va alege spatamanal cate 1 (unul) castigator si o rezerva, prin tragere la sorti utilizand random.org, dintre Participantii care au raspuns corect la intrebarile din articolele participante in Concurs si au completat toate campurile din Pop-up-urile aferente. Fiecare tragere la sorti va avea loc in zilele de luni, pentru saptamana anterioara.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE. ACORDAREA PREMIILOR:

7.1. Castigatorii saptamanali vor fi contactati de Organizator la datele de contact completate in Pop-up. Participantul castigator contactat de Organizator trebuie sa raspunda in termen de 2 zile calendaristice, in caz contrar castigatorul respectiv va fi invalidat si va fi contactata rezerva.

7.2. Fiecare castigator va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi premiul castigat.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptare a premiului semnata de castigatori, in forma transmisa de Organizator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, un participant la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

7.7. Premiile vor fi transmise prin curier. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care premiile sunt pierdute sau in orice fel afectate in timpul transportului prin curier.

SECTIUNEA 8. CONTESTATII:

Contestatiile se pot face in scris in termen de 12 de ore de la data anuntarii castigatorilor. Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile sau orice alte nereguli la inscrierea in Concurs/transmiterea mesajelor, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si castigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

SECTIUNEA 11. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila si in cazul in care nu se va ajunge la o solutie pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului,

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

ORGANIZATOR