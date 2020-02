Dacă până acum, părinții puteau opta pentru învățătorul la care urma să meargă cel mic, de acum, celebrele liste vor deveni istorie. Fiecare școală va trebui să repartizeze copiii prin tragere la sorți sau în ordine alfabetică.

Liliana Maria Toderiuc-Fedorca, inspector școlar general: O problemă pe care sigur o rezolvăm este problema efectivelor mari la multe dintre clase.++ Toate instituțiile de învățământ vor avea o procedură clară pe care o vor afișa.

Tatiana Ionescu este învățătoare la o școală din capitală. Generații întregi de elevi i-au trecut prin mână, iar acum este căutată chiar și de părinți care, la rândul lor, i-au fost elevi. Nu încurajează un sistem aleatoriu de repartizare a elevilor.

Tatiana Ionescu: Trebuie să existe un feeling, eu pe asta aș merge, un feeling între părinte și profesor sau între copil și profesor, dacă nu se creează acea conexiune este foarte greu să colaborezi.

Cu aceeași pasiune și tot în aceeași școală predă și Andreea Ivășchescu. Ea spune că soluţii se pot găsi.

Andreea Ivășchescu: Până la urmă există varianta dacă nu se poate și nu se poate să fie mutat copilul la alt cadru didactic dacă nu există chimie.

Reguli noi pentru clasa pregătitoare

Și printre părinți, subiectul naște controverse.

Părinte: Foarte rea, eu fac și activități educaționale și știu cât de mult înseamnă profesorul, mai mult decât școala sau grădinița. Și întotdeauna i-am încurajat pe părinți să nu aleagă școala ci învățătoarea.

Părinte: Sper totuși să se mai poată face ceva dacă nu-mi convine, adică n-aș vrea să am copilul la o învățătoare care nu e pe filmul meu sau al copilului.

Părinte: Da, mi se pare ok să fie cât mai amestecați, și copii deștepți, și copii mai puțin deștepți, și copii mai talentați.

La Timisoara acest sistem de tragere la sorți pentru inscrierea in clasele pregătitoare functioneaza de aproape 4 ani. Decizia a fost luată de inspectoratul scolar, după ce a fost apostrofat de un parinte pentru discriminare.

Ca să calmeze spiritele, şefii educaţiei din Timiş au pus la punct un algoritm.

Mihaela Șora, directoare Școlii generale nr.30 din Timișoara: In ordine alfabetica. Primul in prima clasa, al 2-lea in a 2-a clasa. In luna septembrie ii numim pe invatatori la clasa prin tragere la sorti

Toată lumea este acum mulţumită de modul în care copiii sunt repartizaţi în clasă.

Noile reglementări vor fi disponibile pe site-ul fiecărei şcoli, la începutul procesului de înscriere a copiilor.