Relația Anei Morodan cu părinții săi. Bloggerița de stil a rămas marcată de pierderea celor care i-au dat viață: „Simți că îți pleacă rațiunea”

Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute bloggerițe din România, este o fire optimistă și pozitivă, însă în spatele zâmbetului molipsitor se ascunde o durere imensă provocată de moartea părinților.

Relația Anei Morodan cu părinții săi

Ana Morodan s-a lansat în lumea blog-ului de stil în urmă cu 11 ani, iar în tot acest timp și-a clădit un adevărat imperiu în acest domeniu, bucurându-se, în prezent, de un succes enorm.

Se consideră a fi o persoană independentă și muncitoare, iar întotdeauna a pus munca pe primul loc, însă în spatele acestei măști, se află o persoană sensibilă, viața ei fiind departe de a fi perfectă. În cadrul unui interviu, bloggerița de stil a mărturisit care este adevărul despre relația ei cu persoanele care i-au dat viață.

Aceasta a declarat că nu a avut o relație foarte apropiată cu părinții ei, și că întotdeauna a luat deciziile singură, fără a le cere sfatul.

„Eu sunt un om foarte independent. Am o relaţie cordială cu părinţii mei, bună, aş spune, dar nu avem genul de relaţie foarte apropiată. Nu ne împărtăşim decizii de viaţă pentru că nu mai sunt nici la vârsta respectivă şi eu am fost crescută într-un spirit foarte independent.”, a declarat Ana Morodan, în urmă cu ceva timp.

Ana Morodan, despre moartea părinților: „Simți că îți pleacă rațiunea”

Anul 2018 a fost un an foarte greu pentru Ana Morodan, fiind anul în care și-a pierdut părinții, dar și bunicii.

Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, bloggerița de stil a povestit cum a primit vestea că cei care i-au dat viață nu mai sunt.

Prima lovitură pentru Ana Morodan a fost pierderea tatălui, care s-a stins din viață în urma unei căzături, dar și a bunicilor, totul petrecându-se într-o săptămână, iar la un an distanță a venit și cea de-a doua lovitură, moartea mamei ei, care avea cancer.

„Au murit trei într-o săptămână: bunică-miu, bunică-mea și taică-miu. Tatăl meu fiind sănătos, a căzut în baie și a murit. Când m-a sunat femeia de serviciu… Apoi mama mea a decedat de cancer, la un an după”, a povestit Ana Morodan.

Rămasă singură, Ana Morodan a fost nevoită să se ocupe de funeraliile bunicilor și ale părinților, însă cu ajutorul unei firme de pompe funebre.

„Eu nu știam datinile, eram singură, nu știam ce se face. Norocul meu că am dat peste o firmă de pompe funebre care m-a ajutat cu tot. Nu mai era nici maică-mea, nu mai era nimeni și a fost atât de pe repede înainte să facem lucrurile cum trebuie și să le oferim o înmormântare corespunzătoare, încât eu am ajuns acasă și am zis: « Care e următorul task pe ordinea de zi? »”, a mai spus bloggerița.

Totodată, bloggerița de stil a mărturisit că după ce și-a văzut părinții și bunicii înmormântați, a simțit că pierde legătura cu realitatea și a apelat la un psihiatru pentru a trece peste momentele grele ale anului 2018.

„A fost un an în care a trebuit să învăț abecedarul respectului de sine. Am crezut că nu mai apuc 2019(..) știi cum e? Simți că îți pleacă rațiunea. Am fost la psihiatru care mi-a spus că am un burn out și s-a transformat într-o mică depresie. În 1 ianuarie 2019 mi-am revenit. Sunt zile în care sunt foarte stresată, că am foarte mult de lucru, dar nu mai este genul ăla de anxietate”, a declarat Ana Morodan.

SURSE: viva.ro antenastars.ro

