Relația Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară, pusă la grea încercare! Ce au hotărât de comun acord, după ce au trecut printr-o dezamăgire uriașă: „Nu reușim”

Claudia Puican și Armin Nicoară au decis să formeze un cuplu în ciuda tuturor celor care nu le dădeau vreo șansă, iar de un an sunt soț și soție, ba chiar, de curând, s-au și mutat în casă nouă.

Au bani, sunt celebri, au casă și mașini, se iubesc, dar spun că un singur lucru le mai lipsește: un copil.

Ambii își doresc să devină părinți și chiar au tot spus în aparițiile lor publice că lucrează la acest aspect.

Relația Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară, pusă la grea încercare [Sursa foto: Facebook ]

Armin și Claudia vor cu orice preț să devină părinți

Ba mai mult decât atât, în caz că miracolul se va întâmpla, au ales deja și numele bebelușului. După ce s-au sfătuit cu preotul lor, cei doi soți au hotărât că Efrem sau Efrema va fi numele de sfânt pe care-l va purta copilul lor.

Doar că până acolo mai au de trecut un hop, acela de a primi vestea că blondina este însărcinată. Lucru care pare din ce în ce mai imposibil, conform spuselor ei.

Și asta pentru că, Armin Nicoară luptându-se cu diabetul, fiind sub tratament, se confruntă cu unele probleme. Artistul a început deja un regim și este sub efectul unor vitamine care să-l ajute în acest sens, luna aceasta trebuind să primească rezultatele analizelor, care speră să fie îmbucurătoare.

Însă, dacă pe cale naturală nu se va putea ca cei doi să devină părinți, deși sunt șanse foarte mari ca acest lucru să se întâmple, Claudia Puican declară că vor lua măsuri. Nu vor renunța la dorința lor de a avea un copil, ci vor apela la specialiștii în inseminare.

Ea spune că vor face orice pentru a-și îndeplini cel mai mare vis: de a da naștere din rodul iubirii lor unei alte vieți.

„Vă povesteam cu copilul, însă nu s-a prins. Vom mai merge la doctor și vom mai încerca. Sunt șanse de 80% să facem copil pe cale naturală, dacă se ține Armin de regim, pentru că el are niște probleme. Ne-am orientat spre inseminare, pentru că nu reușim altfel”, a declarat Claudia Puican, conform Playtech.

Și chiar dacă încă nu au un copil, Claudia și Armin se declară recunoscători pentru tot ce au clădit de când sunt împreună.

Saxofonistul recunoaște că au trecut și prin bune, și prin rele, dar nu vrea să pună accept pe partea mai puțin frumoasă, ci să se bucure de tot ce au clădit de când se iubesc.

Plus că, mai notează el în stilul caracteristic plin de umor, scoaterea în evidență a dezavantajelor unei căsnicii nu va face decât ca el să nu se mai aleagă cu o masĂ caldă când va ajunge acasă.

„Chiar zilele trecute Claudia mă întreba dacă realizez câte lucruri bune, și nu puține, am făcut de când suntem împreună! Și nu am putut să nu-i dau dreptate. Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoare și recunosc asta la modul deschis. Sunt și avantaje și dezavantaje. Și toată lumea știe asta, doar că mai nou am aflat și eu asta! Pe de altă parte, dacă aș pune accentul pe dezavantaje nu aș mai mânca de diseară masă caldă acasă! Și nu e cazul să dau cu bățul în baltă!”, a spus și Armin Nicoară.