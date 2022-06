„Relația de cuplu nu mai există”. Lili Sandu a recunoscut public ceea ce multe femei se tem să spună. Ce a dezvăluit abia acum? „Nu mai eram noi”

In articol:

Lili Sandu și Silviu Țolu au o relație de mulți ani, în timpul pandemiei de coronavirus devenind și părinți pentru prima dată, moment în care viețile lor s-au schimbat complet.

De când este mamă, vedeta a trecut prin multe schimbări, recunoscând public că primul an de maternitate pentru ea a fost unul cu o încărcătură emoțională foarte mare, căruia cu greu i-a făcut față.

Citeste si: Lili Sandu știe cum să aibă grijă de ea! La 42 de ani, frumoasa mamă nu spune nu intervențiilor estetice

Lili Sandu, Silviu Țolu și fiul lor [Sursa foto: Facebook]

Relația de cuplu dintre Lili Sandu și Silviu Țolu, schimbată radical de când sunt părinți

După declarațiile pe acest subiect, pe care cei din online le-au apreciat, dar și criticat în aceeași măsură, acum, în cadrul podcast-ului susținut de Damian Drăghici, vedeta a mai făcut o serie de destăinuiri.

Actrița în vârstă de 43 de ani a vorbit despre relația cu iubitul ei, care, spune ea, s-a schimbat radical de când pe lume a apărut fiul lor. De asemenea, șatena a punctat și cum rolul de mamă a făcut-o să ajungă să nu se mai înțeleagă, să nu se mai pună pe primul loc, ba chiar să uite de ea, așteptând ca cineva să o ”readucă la viață”.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dacă perioada celor nouă luni de sarcină a fost una frumoasă pentru vedetă, imediat ce a născut totul s-a schimbat.

„Nu îți înțelegi stările, e o responsabilitate care vine pur și simplu peste tine, că în alea nouă luni e frumos, mai dă cu piciorușul în burtică, îl ai cu tine, știi cum să îl protejezi. Plus că, învățată fiind să ai o relație de cuplu înainte să vină copilul, când vine copilul deja relația de cuplu practic nu mai există, e absentă, pentru că, iarăși, copilul e pe primul loc. Și tu, ca femeie, te duci în jos și aștepți ca lucrurile să revină la normal. Nu te mai interesează, ești atât de obosit și nu ai timp, copilul tot cu tine vrea să stea. Și faptul că am declarat că mă spălam la două săptămâni pe păr, efectiv uitam, deci nu știam. Aveam momente când ziceam: <<Astăzi trebuie să se întâmple>>. Nu aveam energie și mă gândeam: <<Doamne, intru acum și spăl claia asta de păr, până îl usuc... Mai bine lasă-l acolo în coc>>”, a spus Lili Sandu, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Chiar dacă psihic îi era foarte greu, dar și fizic, oboseala și amalgamul de sentimente adunându-se în mintea și sufletul ei, Lili Sandu precizează că visul ei cel mai mare, din primul an de maternitate, era să fie o mamă cât mai bună, fericită și împlinită, pentru ca toate acestea să se răsfrângă și asupra copilului.

Conștientă fiind, spune ea, că primul an din viața unui copil, legătura cu mama și trăirile amândurora sunt foarte importante pentru dezvoltarea corespunzătoare a micuțului.

”Eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret”, a mai spus artista.

Astfel că, trăind multe schimbări într-un timp relativ scurt, dar devenind și foarte stresată, epuizată și obosită, rolul de mamă a făcut-o să își schimbe atitudinea și față de iubitul ei.

Vedeta spune că ea și Silviu au trecut prin momente mai grele, însă au conștientizat că schimbările de cuplu, deloc benefice, i-au făcut să devină părinți mai buni..

În timp ce nebunia și libertatea de care se bucurau înainte s-a utransformat în griji și responsabilități, oboseala și-a spus cuvântul, trecând astfel și prin momente în care nu se mai regăseau unul în brațele celuilalt.

Citeste si: Lili Sandu a dezvăluit de ce nu i-a tăiat moțul băiețelului său: "Noi nu prea suntem..."

Însă, în cele din urmă, după ce s-au obișnuit cu viața alături de un copil, Lili și Silviu au ajuns în punctul în care au reușit să îmbine armonios viața de cuplu cu cea de părinte.

”Nu mai ai timp și chiar dacă doarme copilul noaptea două ore, iar el vine și mă ia în brațe, zic: Iubi, stai așa un pic, adormi. Aveai nevoie de afecțiune, bineînțeles, dar nu mai eram noi, clar, ca și cuplu. Nu mai eram noi, nebuni, cum ne știam. Schimbările s-au produs”, a mai spus iubita lui Silviu Țolu.