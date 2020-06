Relația dintre Ghiță și Elena, după rivalitățile de la Survivor

In articol:

Elena Ionescu, marea câștigătoare a concursului Survivor România 2020, a rămas în relații bune cu mulți dintre ceilalți concurenți. Deși a avut multe ceturi de-a lungul emisiunii din Republica Dominicană, lucrurile par să revină la normal în România. Elena și Ghiță par să fi îngropat securea trecutului, iar acum oferă o șansă unei relații de prietenie între ei.

În ultima perioadă, Elena a ieșit la alergat în fiecare zi pentru a se menține în formă. Ghiță a decis să i se alăture, iar cei doi au format o gașcă și au ieșit să facă mișcare. Faimosul a imortalizat momentul și a postat mai multe filmulețe pe pagina lui de Instagram.

Citeste si: Marica a „înscris” din nou. De data asta, cu stil. Felicitări!

Citeste si: Consternare națională. Viorel de la Blăgești vrea să fie primar

Citeste si: Meciul zilei: Simona Halep vs ANAF! S-a stabilit primul termen al procesului în care Simona contestă executarea silită a Statului român!

Ghiță: Am zis să ieșim să alergat și am făcut trupă. Am făcu gașcă mare aici, dar cine este? E chiar Elena? Elena Ionescu?

Elena Ionescu: Prietena ta cea mai bună!

Ghiță: Nu e cheală, fraților, și am și alergat împreună

ȘOCANT! Elena Ionescu a spus totul despre Grațiela după Survivor România! ”Din păcate, m-a văzut ca o rivală, nu ca pe o colegă”

Elena Ionescu a câștigat marele trofeu Survivor România, fără a se baza pe ajutorul colegilor de echipă. Dimpotrivă, faimoasa a mărturisit că foștii colegi nu au felicitat-o după finală, ba chiar au văzut în ea, în competiție, doar o adversară și nicidecum un coechipier. Elena Ionescu a vorbit și despre persoanele din echipă cu care nu s-a înțeles, iar una dintre ele a fost, după cum bine se știe, Grațiela Duban.

”Cu Grațiela, am avut o relație foarte bună la început, ne-am împărtășit multe din experiențele de viață, eram două mame, aveam copii acasă, vorbeau despre lucruri de foarte frumoase. Apoi, nu știu cum…totul s-a rupt! Nu am înțeles-o de ce! La un moment dat...mă gândeam, ”Doamne, cum poți să împărtășești atâtea cu o persoană și ea să se ducă să le spună lucruri intime, mai ales băieților, și, apoi, să îmi mai aud și niște lucruri...Să nu mai spun și despre niște scenarii ce au fost făcute, fiindcă în Survivor au existat și scenarii din păcate...” A fost dureros să vezi că un om căruia nu i-ai făcut nimic rău, să se comporte așa... fiindcă eu Grațielei nu i-am făcut nimic rău”

Citește restul articolului AICI.